台灣國際智慧能源週登場 5大展區規模創新高

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（中央社記者曾智怡台北19日電）由外貿協會及SEMI共同主辦的「台灣國際智慧能源週Energy Taiwan」今天起至21日於台北南港展覽1館展出，首次串連5大展區，貿協董事長黃志芳指出，今年展覽攤位達1000個，較去年成長43%，規模達歷年新高，期盼促成與會企業實質商機。

黃志芳出席開幕致詞表示，今年夏天全球受極端氣候影響，好萊塢式災難電影情節幾乎已成日常，世界經濟論壇風險報告指出，全球前3名經濟風險都與氣候變遷密切相關，因此如何永續減碳是全球各國政府、民間努力目標，也是人類能否生存下去的議題。

黃志芳表示，2021年全球碳排放量達到363億噸，未來淨零碳排路上，就像另一次大型資訊革命，需要更多科技創新帶來能源系統改變、減碳技術提升，雖是極大挑戰，也是全球經濟成長與投資最好機會。

今年Energy Taiwan首次串連太陽光電、風力能源展、智慧儲能應用、多元創能、淨零永續等5展，黃志芳指出，今年展覽攤位突破1000個，較去年成長43%，期盼透過今年五合一展覽的加乘效果，促成與會企業實質商機。

國際半導體產業協會（SEMI）全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸致詞表示，經過全球努力，綠能轉型成效陸續呈現。根據國際能源署（IEA）今年資料，能源轉型過程中，全球再生能源產能今年將創造新高，首次突破340GW大關。

他表示，台灣2050年淨零碳排路徑、四大轉型策略以及兩大治理基礎，不僅是對國際社會的承諾，更是共同承擔的世代責任，落實淨零碳排、發展零碳能源、納入多元再生能源、打造完整綠能生態圈、提升電力系統韌性絕對是必要關鍵。

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零碳能源部分，曹世綸說，風光電已是多年中流砥柱，隨再生能源多元發展，近年國際間也關心各式創新綠色能源技術，包含氫氨混燒、小水力、生質能等發電技術，若能再規劃完整智慧電網、儲能，將能有效克服再生能源間歇問題、精準調節用電需求，達到穩定供電，實現能源轉型。

為協助與會業者拓銷國際市場，展覽期間舉辦「綠能環保全球視訊採購大會」，透過貿協海外63個駐點洽邀買主參與，預計可與台灣廠商進行約計170場次的媒合洽談。本年度台灣國際智慧能源週預計吸引超過1萬7000名業界人士觀展採購。（編輯：翟思嘉）1111019