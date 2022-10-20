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住展：北部新屋銷售速度趨緩 仍逾5成多空分水嶺

2022/10/20 11:43
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（中央社記者賴言曦台北20日電）住展雜誌統計，北台灣新建案今年每月的近1年平均銷售率在2月達到最高點的61.33%，之後便逐月下滑，至9月的近1年平均銷售率來到52.92%，意味著新建案銷售速度正在趨緩中。

住展雜誌研發長何世昌透過新聞稿表示，今年第2季升息和本土疫情爆發，導致新建案市況直落，外界雖預期房價將反轉下殺，但預售屋房價仍持續上揚，主因是近1年銷售率仍在5成的多空分水嶺之上有關，未來需留意銷售率若破5成，價格下修壓力就會浮現。

住展雜誌指出，新建案近1年銷售率是從今年3月開始下滑，4月下挫幅度擴大，除與了升息、本土疫情有關外，俄烏戰爭引發台海危機聯想，導致資金出走、豪宅市場成交萎縮，也是原因之一。

何世昌指出，北台灣新建案銷售率走勢，預期到11月皆會逐漸下滑，若地方大選過後，12月買氣未能回升，明年第1季新建案的近1年銷售率可能就會跌到50%多空分水嶺以下，最快明年第2季房價就可能出現轉折；反之如果選後銷售率上揚，反轉下跌疑慮可望暫時解除。

觀察北台灣各地新建案銷售情況，以新竹市買氣最強，今年9月的近1年銷售率達82%，由於新竹市銷售率遠超過50%多空分水嶺之上，且線上新建案未售出餘戶低於300戶，因此房價尚未看到轉折跡象。

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至於每坪房價已達新台幣百萬元的台北市，雖然房價基期高且近來買氣冷，但9月的近1年銷售率仍有56%，除了中正、大同、中山與士林等4個行政區外，其餘8處行政區的平均銷售率都在5成以上，顯示市況仍算相對安全。

何世昌分析，新建案銷售度能夠高度呈現市場供需情況，因此當銷售率從逾6成降至約53%，就代表新建案從供不應求逐漸轉向供需平衡。至於未來新建案銷售率是否會跌破5成，轉為供過於求，除了要觀察買氣是否止跌反彈，房產業者也要謹慎控制供給量，以免打破市場平衡。（編輯：楊凱翔）1111020

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