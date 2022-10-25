台積電殺逾3% 台股盤中一度跌逾200點指數破底

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北25日電）美股上漲無助點火，台股今天開低走低，台積電盤中擴大跌勢下殺逾3%，拖累加權指數挫逾200點，一度下探12629.48點，跌破前波低點12698點。

美股財報季本週邁入高潮，道瓊指數勁揚417點，但無助台股上漲，大盤今天開低走低，盤中一度挫逾200點，下探12629.48點，跌破前波低點12698點。

至11時8分左右，台股加權指數下跌170.92點，至12686.06點，跌幅1.32%，成交金額1088.64億元，代表中小型股票的櫃買指數由紅翻黑，跌幅逾1.65%。

觀察類股走勢，上市半導體股重挫近3%，其他類股跌逾3%，電零股下跌逾2.5%；上櫃電通重挫逾4%，生技股下跌逾2.5%。

觀察權值股走勢，晶圓代工廠台積電盤中放量擴大跌勢，下跌13元，最低至374元，跌幅逾3%，鴻海小跌0.5元，至102.5元，跌幅0.49%，大立光小漲0.58%。

聯電上漲逾1%，ABF三雄欣興、景碩及南電盤中相對強勢；傳產航運股中，貨櫃三雄長榮、陽明、萬海漲跌互見，航空雙雄下跌。

分析師指出，台股今天一度跌破12682點可以視為警訊，12682點為重要支撐，也是台股在2年前量化寬鬆時期，突破30年壓力區間的關鍵，如果今天尾盤沒有守住12682點，恐怕指數只能尋求前波支撐11020點。

台股加權指數在1990年達到了12682點的高點，此後一路滑落，直至2020年才向上突破。（編輯：楊蘭軒）1111025