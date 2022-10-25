台股開低走低 跌190.86點
2022/10/25 13:48
（中央社台北25日電）台北股市今天開低走低，收盤跌190.86點，為12666.12點，跌幅1.48%，成交金額新台幣1885.14億元。
加權指數開盤為12830.29點，盤中最高12843.31點，最低12629.48點；不含金融股指數10799.22點，跌196.03點。
八大類股漲跌幅：泥窯股跌1.16%、食品股漲0.06%、塑化股跌0.34%、紡織股漲0.07%、機電股跌2.32%、造紙股跌0.53%、營建股漲0.14%、金融股漲0.61%。
委買張數1556萬7422張，委賣張數828萬8394張，成交張數520萬6001張。
收盤時上漲240家，下跌661家，持平85家。
成交量前5名個股為元大台灣50反1、元大滬深300正2、聯電、台積電、群創。
漲幅前5名個股為倫飛、第一銅、雋揚、建通、麗臺。
跌幅前5名個股為鈺齊-KY、信邦、中租-KY、中視、伊雲谷。1111025
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