台積電領跌台股挫逾百點 盤中回測12800點

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（中央社記者潘智義台北28日電）受美科技股下挫影響，台股今天開低震盪，台積電領跌，加權指數摜破12900點之後，盤中挫逾百點，下探12807.35點，回測12800點整數關卡。

11時10分止，加權指數來到12813.86點，下跌112.51點，成交值新台幣1042億元；8大類股僅金融類股小漲。

蘋概三雄台積電盤中跌破380元整數關卡，殺低7元，來到378.5元；大立光下挫35元至1785元；鴻海則在平盤104元附近游走。

貨櫃三雄齊跌，長榮、陽明、萬海下跌約2%至3%，來到138元、61.2元、68.8元。航空雙雄華航走勢震盪，長榮航則撐在平盤23.75元之上。

台新投顧副總經理黃文清接受電訪表示，台股開低主要是受美科技股下挫影響，台股昨天大漲後今天盤中壓回，呈現震盪走勢相當合理，雖然大型權值股偏弱，但中小型股表現不差。

黃文清建議，因近期跌深，可逢低買進，不論大型股還是中小型股，電子股或是金融、傳產股都有機會輪動。

雖然美科技股下挫，但蘋果公司（Apple）公布季度財報優於市場預期，會計年度第4季（截至今年9月24日）營收901億美元，年增8%，優於市場原先預期的889億美元，刷新會計年度第4季最高營收紀錄；淨利207億美元同樣創新猷，每股盈餘1.29美元，年增4%，優於市場預期的1.27美元。

黃文清認為，蘋果銷售狀況其實不錯，但現階段宜關注蘋果研發新產品，如電動車的進度，而非僅關心新機銷售狀況；至於美國聯準會（Fed）升息影響，不妨等下週再觀察。（編輯：楊蘭軒）1111028