合庫金：今年台灣經濟保三沒問題 景氣反彈看2因素

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（中央社記者張璦台北28日電）9月景氣燈號分數大降、逼近代表景氣低迷的藍燈，銀行公會理事長、合庫金董事長雷仲達今天指出，俄烏戰爭和主要國家激進升息對全球景氣不利，但台灣今年經濟成長率「保三」應沒問題，明年下半年若升息循環結束、地緣政治緩解，全球景氣「不見得那麼悲觀」。

國發會昨天發布9月景氣燈號，終結連6綠，改亮黃藍燈，是2020年8月以來再度亮出黃藍燈；綜合判斷分數大跌6分到17分，只要再跌1分，燈號就會落入代表景氣低迷的藍燈。

雷仲達今天現身「FINTECH TAIPEI 2022台北金融科技展」開幕活動，被媒體問及景氣觀察，他表示，半導體等產業市況確實對經濟有影響，但台灣今年經濟成長率「保三應沒問題」。

展望明年，雷仲達指出，大多研究機構預測都不太樂觀，不只台灣、所有國家皆然，經濟成長率可能略差於今年，但基本上仍在成長軌道上。

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他認為，美國聯準會（Fed）和其他主要先進國家積極升息，對整體經濟確實有打擊，再來是地緣政治因素，俄烏戰爭至今仍未落幕，影響糧食、能源與供應鏈，對全球經濟不利，且短時間內好像看不太出好結果。

雷仲達表示，他個人偏向持比較樂觀的態度，明年第1季、第2季，全球景氣可能仍不太好，但下半年若升息循環過了、地緣政治緊張情勢如果有緩解，全球景氣就有望舒緩，「不見得那麼悲觀」。（編輯：潘羿菁）1111028