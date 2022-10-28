更多編輯台推薦新聞：
Meta AI翻譯台語變調挑戰大 未來考慮納入客語
科技

Meta AI翻譯台語變調挑戰大 未來考慮納入客語

金門大橋歷經12年完工10/30通車 長5.4公里全國跨海橋之最
生活

金門大橋歷經12年完工10/30通車 長5.4公里全國跨海橋之最

專題／縣市長候選人女力創新高 細看30年來女選將如何煉成
專題

專題／縣市長候選人女力創新高 細看30年來女選將如何煉成

曾虛白新聞獎報導者成大贏家 看見台灣在世界角色
生活

曾虛白新聞獎報導者成大贏家 看見台灣在世界角色

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

合庫金：今年台灣經濟保三沒問題 景氣反彈看2因素

2022/10/28 12:33
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張璦台北28日電）9月景氣燈號分數大降、逼近代表景氣低迷的藍燈，銀行公會理事長、合庫金董事長雷仲達今天指出，俄烏戰爭和主要國家激進升息對全球景氣不利，但台灣今年經濟成長率「保三」應沒問題，明年下半年若升息循環結束、地緣政治緩解，全球景氣「不見得那麼悲觀」。

國發會昨天發布9月景氣燈號，終結連6綠，改亮黃藍燈，是2020年8月以來再度亮出黃藍燈；綜合判斷分數大跌6分到17分，只要再跌1分，燈號就會落入代表景氣低迷的藍燈。

雷仲達今天現身「FINTECH TAIPEI 2022台北金融科技展」開幕活動，被媒體問及景氣觀察，他表示，半導體等產業市況確實對經濟有影響，但台灣今年經濟成長率「保三應沒問題」。

展望明年，雷仲達指出，大多研究機構預測都不太樂觀，不只台灣、所有國家皆然，經濟成長率可能略差於今年，但基本上仍在成長軌道上。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

他認為，美國聯準會（Fed）和其他主要先進國家積極升息，對整體經濟確實有打擊，再來是地緣政治因素，俄烏戰爭至今仍未落幕，影響糧食、能源與供應鏈，對全球經濟不利，且短時間內好像看不太出好結果。

雷仲達表示，他個人偏向持比較樂觀的態度，明年第1季、第2季，全球景氣可能仍不太好，但下半年若升息循環過了、地緣政治緊張情勢如果有緩解，全球景氣就有望舒緩，「不見得那麼悲觀」。（編輯：潘羿菁）1111028

雷仲達
銀行公會改選 合庫雷仲達當選理事長提7大重點方向 銀行公會理監事改選 合庫雷仲達出任理事長
俄烏戰爭
晶豪科第3季本業虧損 盤中股價跌逾8% 蒲亭監軍核武演習 俄羅斯媒體人逃往立陶宛
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族