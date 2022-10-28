力成明年資本支出估下修4成 上半年營收年減

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北28日電）半導體封測廠力成董事長蔡篤恭今天表示，力成本業第4季會持續衰退，明年第1季落底，今年合併營收力拚持平或小增，明年資本支出規模將減少40%，明年上半年營收將呈現年減。

力成下午舉行線上法人說明會並公布第3季合併財報，蔡篤恭指出，7月底法說會時看到旗下超豐的消費性邏輯晶片需求有點下降，但力成記憶體需求續強，但短短2個多月，景氣急劇下降，因應這波需求急凍並早日清除庫存，力成決定配合客戶夥伴降低產量，盼以最快速度協助消化庫存。

蔡篤恭指出，第3季超豐營業額季減25%，預期第4季會繼續下修，在明年第1季落底；力成本業第4季還會持續衰退，並在明年首季落底。

觀察今年，蔡篤恭預估力成集團合併營收與去年持平，力拚低個位數百分點成長，但樂觀看待今年每股純益表現。

展望明年，蔡篤恭預期，上半年營收應會比去年同期衰退，力成將削減部分資本支出並控制成本因應，預期今年資本支出規模約新台幣170億元，明年資本支出保守，預期將下修40%，希望需求在下半年恢復。法人預期，力成明年資本支出規模約100億元。

力成第3季合併營收214.3億元，較第2季232.63億元減少7.9%，比去年同期223.2億元減少4%，主要是客戶邏輯晶片和記憶體產品庫存調整，第3季合併毛利率19.4%，較第2季23.5%減少4.1個百分點，比去年同期23.83%減少4.4個百分點，主要是產品庫存調整和稼動率下降，第3季合併營業利益28.37億元，營益率13.2%，較第2季17.4%減少4.2個百分點，比去年同期18.37%減少近5.2個百分點。

力成第3季稅後獲利23.95億元，較第2季27.47億元減少12.8%，比去年同期24.71億元減少3.1%，第3季每股基本純益（EPS）3.2元，低於第2季EPS 3.67元，和去年同期EPS 3.2元相當。

累計今年前3季力成合併營收655.24億元，較去年同期613.7億元成長6.77%，前3季合併毛利率21.7%，較去年同期22.88%減少1.18個百分點，前3季合併營業利益103.23億元，營益率15.8%，較去年同期17.29%減少近1.5個百分點。

力成前3季稅後獲利73.38億元，較去年同期64.02億元成長14.6%，前3季每股基本純益9.79元，優於去年同期EPS 8.29元。（編輯：楊凱翔）1111028