力成第4季營收估衰退 超豐明年首季觸底

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（中央社記者鍾榮峰台北28日電）半導體封測廠力成執行長謝永達今天預期，力成第4季營收低於季節性表現，預估明年第1季落底。旗下超豐第4季營收疲弱，期待明年第1季觸底。

力成下午舉行線上法人說明會，力成執行長謝永達表示，力成第3季營收和每股純益是同期次高，前3季營收和每股純益創歷史同期新高，第3季標準型動態隨機存取記憶體（DRAM）產能利用率高檔，行動記憶體需求修正造成年營收下降，繪圖記憶體高庫存使得需求修正；NAND型快閃記憶體零組件需求修正，固態硬碟（SSD）需求持續強勁，旗下超豐需求調整。

展望第4季，謝永達指出，俄羅斯與烏克蘭戰爭膠著、美國聯準會（Fed）升息、國際通膨、COVID-19疫情封控持續影響全球經濟；依賴中國供應鏈及中國市場銷售的產品與企業，正應對突然變化；在各種負面因素影響下，半導體景氣修正，但工業、車用、高階應用維持正面看法。

在DRAM封測，謝永達預期，第4季個人電腦、手機、消費性產品及繪圖需求下修，資料中心、車用、高效能運算（HPC）需求遞延；在NAND記憶體和固態硬碟，謝永達指出，手機及個人電腦銷售衰退，需求下修、庫存調整，資料中心需求遞延；在邏輯晶片，長期仍看好覆晶封裝（Flip Chip）及先進封測技術客戶開發。

謝永達預估，力成第4季營收低於季節性需求，儘管今年全年營收成長有限，但樂觀看待今年每股純益表現，明年第1季仍是淡季季節性表現落底；旗下超豐受客戶調整庫存及消費性產品市場疲弱影響，第4季營收疲弱，預期明年第1季仍是往下走勢，期待明年第1季觸底。

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力成總經理呂肇祥說明，半導體景氣疲軟，主要是庫存太多，包括力成客戶、代理商、經銷商等手上庫存，去化速度攸關景氣回溫，正向看待客戶減少產出規劃，期待供需盡快平衡。

法人問及美國對中國半導體禁令，力成董事長蔡篤恭指出，對公司無影響，反而有部分益處，僅有1家客戶晶圓製造在中國大陸，蔡篤恭表示，禁令主要針對中國大陸廠商，美中關係微妙，未來還會有很多變化，目前不必過度擔憂。（編輯：趙蔚蘭）1111028