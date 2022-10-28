台光電前3季每股賺11.16元 創同期次高

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（中央社記者江明晏台北28日電）環保暨高階基材廠商台光電公布第3季財報，稅後純益達13.07億元，每股純益為3.93元，累計前3季稅後純益為37.14億元，每股純益為11.16元，創歷史同期次高。

台光電公布第3季財報，2022年第3季營收達98.83億元；毛利率25.79%，較前一季大幅增加2.78個百分點；稅後純益達13.07億元，每股純益為3.93元。

台光電累計前3季營收297.85億元，年增5.1%，創歷史同期新高，主因為高階網通產品出貨大增及HDI產品應用成長優於預期所致，前3季稅後純益為37.14億元，每股純益為11.16元，創歷史同期次高。

台光電表示，憑藉全球第一無鹵環保材料及HDI的產品特性，預計在伺服器Eagle Stream平台的市占率將較前一代產品大幅成長；另外，交換器400G產品切入大型資料中心，市占率較前一代產品也有數倍以上的成長，在高速低損耗的網通材料大幅放量出貨帶動下，2022年基礎建設網通類產品營運將延續成長動能，營收占比繼續提高。

台光電同時延伸高階HDI技術基礎，滿足低軌衛星客戶對於嚴苛材料電性及多層壓合的要求，經過數年，如今在此市場占有一席之地，市占率逐年倍數成長。由於低軌衛星不需架設基地台，可與移動通訊5G互補，隨著衛星發射數量大增，衛星設備、地面接收站、用戶終端設備等需求也隨之大增，台光電將顯著受惠。

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台光電表示，高階HDI類載板的材料，除了手機客戶對於類載板的需求日益增加以外，因為新的晶片設計功能提升，近期推出的筆電及平板新產品採高層數多壓設計，台光電耕耘高階HDI多年，將持續在此趨勢中受惠。

展望未來，台光電表示，總體經濟環境雖然充滿許多不確定性，科技創新仍是企業成長不二法門，對於資訊傳輸的速度及品質要求愈來愈高，企業產品規格升級的趨勢不會改變，台光電在伺服器新的平台市占比前一代持續大幅成長，交換器400G產品的市占率也較前一代有倍數增加；而5G手機出貨因滲透率快速提升，仍將高速成長，對未來營運成長信心依舊。（編輯：趙蔚蘭）1111028