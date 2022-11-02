精誠前3季獲利年減26% 每股賺3.16元

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（中央社記者江明晏台北2日電）精誠資訊各業務成長推升第3季營收創新高，但累計前3季稅後淨利為7.84億元，年減26.72%，每股稅後盈餘（EPS）3.16元，主因投資部位評價及發行限制新股認列費用所致。

精誠董事會今天通過第3季財報，第3季合併營收新台幣85.46億元，與去年同期的77.81億元相較，成長9.83%，合併稅後淨利為3.13億元，與去年同期相較，成長36.12%。

累計前3季合併營收239.57億元，年成長9.14%，稅後淨利為7.84億元，年減26.72%，主因為財務投資部位評價及發行限制新股認列費用所致。

精誠表示，第3季營收創單季新高，主要貢獻來自於精誠持續發揮5A（AP、APP、API、Appliance、Algorithm）跨界軟體能力，於金融業、醫療業等皆有大型專案認列；積極發展雲服務，包括因疫情崛起的雲端電商解決方案、因雲服務而帶動的資安需求，也都對營收成長有正面貢獻。

隨著企業彈性擴充需求提升，也帶動微服務相關業務成長，精誠推出全新微服務品牌「精誠微雲」，於金融、製造、醫療及交通等行業皆已有成功案例。

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此外，隨著ESG議題持續發燒，精誠表示，協助企業節能減碳，特別是製造業綠色科技解決方案，也寫下好成績。中國市場雖受上半年封城和清零影響，但政府機關與企業數位轉型需求未減，獲利可望維持去年水準。

展望第4季，精誠表示，動能尚符合預期，除了持續投資發展上雲、用雲、管雲、護雲4大雲服務，協助企業客戶在疫後時代加速數位轉型，同時提供企業雲服務解決方案以及資安防護、綠色科技解決方案。（編輯：楊蘭軒）1111102