群光AI影像產品旺 前3季每股賺7.88元史上最佳

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（中央社記者韓婷婷台北3日電）AI影像產品新品齊發下，群光電子第3季及前3季每股盈餘分別達2.97元及7.88元，營收獲利均創歷史新高。群光第4季隨季節性下滑高個位數百分比，但獲利率仍將維持在高點，全年拚賺一個股本。

群光表示，今年第3季每個月營收均突破百億，第3季營收新台幣306.48億元，創下歷史新高，除營收突破新高外，獲利亦優於法人預期，第3季稅後淨利21.25億元，季增19%，年增33%；EPS 2.97元，季增19%，年增32%。毛利與營業利益均為歷史新高，稅後淨利與EPS則為歷史次高，呈現毛利率、營益率及淨利率三率三升。

群光今年前3季營收成長13%達881.46億元，創下歷史新高，在規模經濟、高單價產品組合提升以及匯率的幫助下，毛利、營業利益、稅後淨利以及EPS均達歷史新高。前3季毛利156.35億元，年成長15%；營業利益達80.93億元，年增達32%；稅後淨利為56.18億元，年成長25%；累計群光今年前3季EPS達7.88元，年增24%，同樣達三率三升。

群光表示，今年AI影像產品大放異彩，自第3季起進入出貨旺季，目前AI影像產品已占群光影像營收超過7成，上半年成長達到5成，是群光今年下半年營收成長的主力。目前陸續出貨的新產品，在智慧家庭方面包括給歐系大廠的IP Cam、美系大廠的門鈴攝影機，在智慧監控方面，則有出給美系大廠的安全鈕（safety button），讓使用者隨時都可以即時連線並提供位置資訊給監控服務商。

除此之外，群光也拓展多元化產品組合，第3季首度進入專攻禮品市場的紙相機領域，為照相增添生活趣味。在運動攝影機的部分，今年下半年也迎來新機種，預計將可為影像挹注不少營收，明年營收成長更是可期。

群光轉型有成，近年持續轉往高單價產品，同時納入許多非PC應用，擴大產品組合，非PC營收占比在第3季超越6成，成長將近4成，群光指出，年AI影像產品表現超乎預期，雖然NB市場遭遇逆風，但整體營收仍然穩步向前。

法人認為，第3季獲利率已明顯提升，獲利亦達歷史新高。

展望第4季，群光表示，營收將隨著季節性下滑，季減在高個位數百分比（7%至9%）間，不過全年將突破新高，再度繳出千億元營收目標不變，預期第4季獲利率仍將維持在高點。前3季EPS已達7.88元，全年獲利有望突破歷史紀錄，朝向賺一個股本邁進。（編輯：蘇志宗）1111103