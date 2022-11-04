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首頁 / 產經

遠傳攜手300家廠商 打造韌性永續供應鏈

2022/11/4 15:01
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（中央社記者江明晏台北4日電）遠傳電信舉辦年度供應商大會，邀請占遠傳採購金額前300大供應商參與，打造更具韌性的永續供應鏈，目標在2030年要達成供應鏈碳排量較2021年減少16.2%。

面對氣候變遷加劇，企業除了加速節能減碳的腳步，也需要增加面對氣候災難時的韌性，確保供應鏈不斷鏈，遠傳電信舉辦年度供應商大會，透過線上及線下並行的模式，邀請占遠傳採購金額前300大供應商參與。

會中有4場線上永續趨勢講座，遠傳電信總經理井琪出席，頒獎表揚永續績效優良的15家廠商，同時感謝供應商夥伴與遠傳一起攜手打造更具韌性的永續供應鏈。

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井琪出席供應商大會時表示，因應全球淨零趨勢，遠傳秉持環境永續的責任，除推動多年綠色採購，更在今年通過ISO 20400 永續採購指南（Sustainable Procurement-Guidance）第三方查證機構的驗證，為全台首家取得認證的電信業者。

遠傳也在今年8月邀請供應商舉行「循環經濟創新價值鏈工作坊」，聚集供應商夥伴一起運用核心專長，尋求氣候變遷解方、創造商機，並在9月舉辦「供應商碳盤查啟動說明會」，協助供應鏈執行「碳盤查-減量-中和」工作，目標在2030年要達成供應鏈碳排量較2021年減少16.2%，積極發揮永續影響力。（編輯：林興盟）1111104

井琪
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