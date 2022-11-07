面板驅動IC業急凍 經長：尚未反映有無薪假裁員

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（中央社記者鄭鴻達台北7日電）媒體報導在面板廠群創高層10月起減薪後，有驅動IC指標廠近期將跟進，且可能啟動裁員。經濟部長王美花今天表示，在上週了解後，並未有廠商反映有無薪假或裁員狀況。

王美花今天出席立法院經濟委員會並備質詢。民進黨立委陳亭妃、國民黨立委謝衣鳯先後對面板業未來景氣表示擔憂，並問及群創高層10月起減薪後，是否有上游驅動IC業者要跟進高層減薪，相關產業是否有無薪假、裁員狀況。

王美花說明，工業局上週詢問相關行業後，廠商反映有因國際局勢造成訂單減少，但目前沒反映有無薪假或裁員的狀況，群創是高層自動減薪以身作則，但會保護好員工，經濟部會再向其他廠商溝通、了解。

謝衣鳯追問後續面板、驅動IC產業等景氣是否會持續下滑。王美花表示，上週詢問後，廠商認為若國際局勢沒改變，例如美國升息、通膨、俄烏戰爭等都還沒有緩解的跡象，因此到年底前應該就是維持此趨勢。

工業局長連錦漳說明，目前上游驅動IC廠在進行庫存調整，因此目前接單有些衰退，且明年接單可能有趨緩的趨勢，9月出口也稍減，但今年整體出口仍會正成長，現在也沒說要裁員。

王美花表示，部分廠商有提到要觀察明年第2季景氣是否反轉，但因國際局勢隨時在變動，因此是否有廠商對高層減薪，會去與個別廠商了解，並與勞動部持續溝通、了解。

媒體今天報導指出，因面板產業市況冷，繼群創高層10月減薪後，上游關鍵零組件驅動IC業者，也傳出有指標廠近期將跟進此作法，並規劃在春節前啟動裁員。（編輯：張良知）1111107