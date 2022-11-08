聯詠：大尺寸面板有急單 第4季營收有望增加2%

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（中央社記者張建中新竹8日電）面板驅動IC廠聯詠總經理王守仁今天表示，大尺寸面板驅動IC有急單湧現，整體第4季營收將約新台幣188億至200億元，估計將比第3季減少4%至增加2%之間。

聯詠下午舉行線上法人說明會，王守仁指出，第3季因消費性產品需求急凍、品牌系統廠清庫存及面板廠減產因應，聯詠第3季營收滑落至195.64億元，較第2季減少37.8%。

受成本上升、產品售價下滑影響，聯詠第3季毛利率42.65%，較第2季下滑4.97個百分點，稅後淨利43.05億元，季減49.27%，每股純益7.07元；累計前3季稅後淨利239.27億元，每股純益39.32元。

展望未來，王守仁表示，第4季大環境持續受通膨、升息及俄烏戰爭影響，總體經濟前景還是有不確定性，消費性產品需求仍處疲軟狀態，不過面板在經過一段時間庫存消化及廠商生產調整後，報價有逐漸止穩跡象。

王守仁說，代工廠為了準備雙11、雙12及春節等傳統節日促銷活動，最近部分機種有急單補貨情形，只是實際拉貨力度仍須觀察終端銷售狀況而定。

王守仁預期，聯詠第4季營收將約188億至200億元，將較第3季減少4%至增加2%之間，毛利率約38.5%至40.5%，營業利益率18.5%至21.5%。

他表示，受惠新機種採用有機發光二機體（OLED）增加，將可減緩面板驅動暨觸控整合單晶片（TDDI）下滑影響，第4季中小尺寸面板驅動IC產品營收可望增加；大尺寸面板驅動IC方面則有急單，第4季營收可望略增。系統單晶片產品因淡季效應影響，第4季業績可能衰退。

王守仁表示，電視市場明年第1季庫存有望回復至正常水位，若大環境沒有大變動，第1季不排除有機會回歸傳統季節性狀態，只是實際需求仍須觀察通膨及地緣政治等影響。

王守仁指出，OLED在手機及電視應用有機會成長，明年車用TDDI、虛擬實境（VR）和擴增實境（AR）顯示器驅動IC、4K和8K電視晶片產品也都有成長機會。（編輯：林淑媛）1111108