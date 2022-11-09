不認為台灣現荷蘭病 財長：中小企業很多隱形冠軍

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國民黨立委林德福9日在立法院質詢關注台灣產業發展過度集中科技業，質疑是否有荷蘭病現象；財政部長蘇建榮（圖）說，不認為，最主要因為台灣產業除了有半導體產業，很重要主力是中小企業，中小企業發展很多都有所謂隱形冠軍存在。中央社記者王騰毅攝 111年11月9日

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（中央社記者范正祥台北9日電）國民黨立委林德福今天質詢關注台灣產業發展過度集中科技業，質疑是否有荷蘭病現象；財政部長蘇建榮說，不認為，最主要因為台灣產業很重要主力是中小企業，中小企業發展很多都有所謂隱形冠軍存在。

立法院財政委員會今天審查112年度中央政府總預算案附屬單位預算營業部分，關於財政部主管中國輸出入銀行等單位預算，蘇建榮與相關機關人員列席備詢。

國民黨立委林德福於財政委員會質詢時提及，中央銀行日前發布新聞稿，指出台灣經濟發展與荷蘭病主要症狀不相符。他質詢蘇建榮，是否同意中央銀行的看法。

蘇建榮對此表示，基本上，他同意中央銀行的看法，最主要是雖然近幾年高科技產業一枝獨秀，但台灣產業結構以中小企業為主，也有很多隱形冠軍。

另外，蘇建榮指出，總統蔡英文上任後，也陸續提出5+2產業創新升級、6大核心戰略產業，是一種產業均衡發展的策略，所以台灣應不會落到像荷蘭這樣的情況。

回應林德福質詢台灣經濟發展時，蘇建榮也表示，台灣是一個小型開放經濟體系，難免受到國際經濟變化的衝擊，但是台灣的中小企業在所有產業比例占比高達90%多，韌性都非常高，從策略上來講，只要提高韌性，就有承受風險的能力。

蘇建榮舉例，像過去新台幣兌美元匯率從35元一路升到28元，有些產業喊受不了，但最後還是渡過了。不過，他也指出，台灣是小型開放經濟體系，一定要面對全球化衝擊，能夠做的就是透過政策調整，來弭平包括分配不均在內等問題。

台灣民眾黨立委張其祿質詢時也關注台灣產業發展是否有出現荷蘭病現象。對此，蘇建榮重申看法說，不認為。蘇建榮說，最主要因為台灣產業除了有半導體產業，很重要主力是中小企業，中小企業發展很多都有所謂隱形冠軍存在。

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張其祿提醒，台灣高度依賴單一產業發展是事實，面臨經濟衰退也是必然現實，面對潛在風險，財經部會應審慎看待各種可能性，並運用政策化解可能危機。

荷蘭病（Dutch Disease）是指1960年代荷蘭在北海發現天然氣油田後，拜大量出口天然氣帶來貿易順差而累積大量外匯，卻也因為荷蘭盾（Dutch guilder）實質匯率大幅升值，讓國內其他產業出口競爭力下降，出現加速去工業化的現象。（編輯：蘇龍麒）1111109