華航10月營收年減16% 國境解封客運業績翻5倍

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（中央社記者賴言曦台北10日電）中華航空公告10月合併營業收入新台幣125.05億元、月增4.17%、年減16.33%。其中，客運收入為31.55億元、較9月增加32.83%、年增568.43%。

華航指出，客運收入較去年同期大幅成長，主因台灣邊境管制鬆綁，運能逐步恢復且市場需求轉強。

貨運部分，華航表示，今年累計貨運營收已突破千億大關，惟10月貨運收入85.77億元，年減37.46%。受下半年整體消費力道下降，以及庫存仍待消化等因素影響，貨運需求持續放緩，致相關營收減少。

隨台灣入境「0+7」於10月13日上路，客運市場逐漸回溫。華航今天透過新聞稿指出，10月全線客運成長，並以東北亞地區較去年同期成長最多，大洋洲地區增班策略也奏效，進一步推升客運收入的月增幅。

華航表示，因看準市場需求，增加全線班次密集度，東北亞航線每週飛航約130班，部分航線陸續恢復至疫情前班次，12月起松山－東京羽田航線增為每日2班，桃園－札幌增為每日1班，桃園－名古屋航線也將逐步增班。

華航也提到，桃園－廣島、桃園－高松預計明年1月起分別復飛每週4班；另外，12月1日起菲律賓宿霧開航，及明年1月越南峴港、泰國清邁接力上線，皆有望挹注客運營收。

貨運市場方面，華航表示，今年以來受到通膨升息、地緣政治風險、部分地區持續封控等3大利空因素，影響製造業生產水準，貨運需求持續放緩，加上空運填艙競爭壓力大，市場不乏出現降價搶市的情況。

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但華航指出，公司以靈活布建航網及航班規劃，致力提升貨運服務、穩定航班裝載，滿足3C電子產品、民生消費用品、汽車及半導體零件等貨品載運需求，也順應市場行情機動制定銷售策略。

展望後市，華航指出，隨客運航班以及腹艙可載貨空間增加，華航將整合客貨機運能，彈性調度航班，鞏固貨源、穩定航班收入，並持續關注市場動態以及出貨需求，妥善因應規劃，伺機增開貨運加班機，提升整體貨運營收。（編輯：楊蘭軒）1111110