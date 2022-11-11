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Gogoro稱中國不確定性多決定延後擴展 聚焦印度印尼

2022/11/11 20:01（11/11 20:23 更新）
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台灣Gogoro財務長艾特肯11日告訴路透社，考量中國地緣政治和經濟不確定因素，已決定將當地業務擴展計畫延後。（圖取自facebook.com/Gogoro）
台灣Gogoro財務長艾特肯11日告訴路透社，考量中國地緣政治和經濟不確定因素，已決定將當地業務擴展計畫延後。（圖取自facebook.com/Gogoro）
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（中央社台北11日綜合外電報導）台灣電動機車大廠睿能新動力公司（Gogoro）財務長艾特肯今天告訴路透社，考量中國地緣政治和經濟不確定因素，已決定將當地業務擴展計畫延後，而把更多重點放在印度和印尼。

艾特肯（Bruce Aitken）表示，Gogoro雖然目前營收幾乎全部來自台灣，但也正尋求在國際間分散風險，尤其鎖定中國、印度和印尼等全球最大機車市場。

然而，中國為了防堵COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情一再實施封控，導致經濟成長減緩。此外，北京與華府之間也持續有貿易和政治紛爭。

艾特肯指出，考量到種種地緣政治和總體經濟問題，「有如此多的不確定性...（因此）整體而言，就中國市場的部分，我們正在延緩我們的擴展計畫，直到我們對接下來有稍微多一點確定性及發展的可行性」。

他說：「鑑於中國現況，對於在當地進一步推展業務，我們目前抱持樂觀但謹慎的看法。」

艾特肯同時表示，Gogoro也正在探尋其他地方的發展計畫，「印度和印尼因此成為非常吸引人的市場」。

儘管如此，艾特肯透露，Gogoro預期至少從2024年開始才會有較明顯的國際營收。（譯者：張正芊/核稿：何宏儒）1111111

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