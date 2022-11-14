全球反彈漲勢消退 亞股走勢分歧

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（中央社香港14日綜合外電報導）亞洲股市今天走勢分歧，上週全球股市漲勢本週難以為繼。不過，北京當局鬆綁防疫限制措施，中國人民銀行等祭出救地產措施等利多，有助帶動港股延續上週漲勢。

美國最新公布消費者物價指數年增幅度低於市場預估，意味著通膨可能降溫，賦予聯邦準備理事會（Fed）空間，減緩緊縮貨幣政策的速度，激勵上週股市大漲，美元走軟。

北京當局傳出鬆綁COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫措施，也對市場帶來提振。此前一天，中國官員還矢言將堅守清零政策。清零政策已對中國經濟成長造成打擊。

此外，中國金融當局也祭出「救地產16條」帶動陷入困境的地產股漲勢。

這種種消息顯示，中國領導階層開始把焦點放在提振經濟。

麥格理集團（Macquarie Group）大中華區首席經濟學家胡偉俊（Larry Hu）指出：「這是實質鬆綁。看起來像（上月）舉行20大後，政策調整空間擴及各層面，其中包括中國經濟兩大逆境：清零和地產政策。」

野村證券（Nomura）首席中國經濟學家陸挺表示，救地產是「北京自從嚴格管控地產業融資之後，最重要的政策轉變」。

「我們認為這些措施顯示，北京當局願意扭轉大部分的金融緊縮措施。」

「這些資金枯竭的地產商（特別是民間部門）、營造業者、貸款人以及其他的利害關係人現在可以喘口氣。」

11日收盤大漲超過7%的港股恆生指數今天延續漲勢，終場收漲1.7%，來到17619.71點。

上海綜合股價指數收跌0.1%，來到3083.40點。

日股日經指數收跌1.1%，來到27963.47點。

新加坡、台北和馬尼拉股市都收漲；區域內其他股市則湧現獲利賣壓，雪梨、首爾、雅加達和威靈頓股市收跌。（譯者：劉淑琴/核稿：林治平）1111114