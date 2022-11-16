智慧局：專利及商標電子證書服務 明年1月起開放

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（中央社記者鄭鴻達台北16日電）經濟部智慧財產局今天說明，預計2023年1月起開放申請專利及商標電子證書，以無紙化方式提升證書取得、保存的便利性，也便於攜帶、展示，讓智慧財產數位服務更完整、更接軌國際、更永續。

智慧局發布新聞稿指出，考量使用便利性，明年起實施的新制，將不強制全面發放電子證書，申請人可於請領專利證書或繳納商標註冊費時，擇一領取電子或紙本證書。

智慧局說明，也為因應權利人可能仍有紙本形式的證明文件需求，在選擇領取電子證書後，權利人仍可視需要另行申請核發紙本副本。

智慧局解釋，在申請人接獲智慧局核發證書通知公文後，就可透過指定網址及驗證碼，於6個月內下載電子證書，或利用電子申請系統（E-SET）的電子送達服務取得，後續申請人也可使用電子憑證，於「e網通」我的案件服務，線上查閱電子證書。

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智慧局說明，其發行的電子證書採用易於流通的PDF檔案格式，鑒於專利及商標證書係申請人表彰其權利的象徵，須具有防偽機制設計，將搭配憑證進行數位簽章，並於證書上提供QRcode。

智慧局提醒，在使用時如有真偽及內容正確性驗證需求，只要到智慧局系統上傳證書電子檔，或掃描證書上的QRcode，即可快速檢驗證書的有效性，並取得最新權利狀態。（編輯：趙蔚蘭）1111116