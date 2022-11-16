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稅收大於預算數 財長：用來減少舉債或還債

2022/11/16 10:56
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（中央社記者范正祥台北16日電）國民黨立委林德福今天質詢關注稅收大於預算數，財政部長蘇建榮表示，目前為止，總預算加特別預算還有赤字；稅收大於預算數，一部分用來減少舉債或還債，另外就是累積歲計賸餘。

立法院財政委員會今天審查中華民國112年度中央政府總預算案有關賦稅署、台北國稅局、高雄國稅局、北區國稅局及所屬、中區國稅局及所屬、南區國稅局及所屬歲出預算部分等案。

詢答時，林德福指出，今年累計前10月全國稅收新台幣2兆4574億元，提前達標全年預算數，財政部預估今年稅收有望超徵逾3000億元。他進一步質詢財政部，鄰近一些國家有還稅於民，台灣短期有無實施還稅於民的可能。

蘇建榮答覆，目前他的了解，應該是還不可能；目前為止，總預算加特別預算還有赤字，稅收大於預算數，一部分用來減少舉債或還債，另外就是累積歲計賸餘。

林德福呼籲，政府對於稅收大於預算數，應該要有長期規劃，最起碼要讓民眾知道，民眾繳的稅，如果出現稅收大於預算數，政府計劃怎麼去做回饋。（編輯：張均懋）1111116

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