調查：近4成中小企業尚未採取淨零行動

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（中央社記者潘姿羽台北16日電）淨零碳排是全球趨勢，也是企業界的重大挑戰，中華開發金控與今周刊合作進行「中小企業減碳調查」，不過調查內容顯示，有近4成中小企業尚未採取淨零行動。

中華開發金控與今周刊合作進行「中小企業減碳調查」，針對全台中小企業專業經理人、高階主管調查中小企業目前對於減碳議題的認知及行動，今天舉辦記者會。

觀察全球重要事件，今年6月，歐洲議會通過「碳邊境調整機制（CBAM）」，預計2027年起，台灣製造的產品進口到歐洲市場，都須購買CBAM憑證。

開發金指出，「中小企業減碳調查」發現，8成5企業關注這項新措施，超過2成6業者認為影響很大，也有7成業者擔心碳費的衝擊；但從行動面觀察，逾3成業者尚未進行碳盤查，近4成業者對淨零轉型尚未採取行動，顯見中小企業在認知與行動之間的落差。

進一步觀察中小企業的難處，開發金表示，中小企業主要面臨2大困境，63%企業認為產業資源或輔導不足、62.3%認為企業內部無相關專業人才，難以配合綠色供應鏈進行減碳行動；此外，近9成業者希望政府或金融業提供優惠融資專案，投入轉型資金。

經濟部次長陳正祺致詞時表示，中小企業其實很有意願轉型，只是知識以及資源不足，經濟部將透過「以大帶小」的方式，由大企業和國營企業示範，協助中小企業走向減碳之路；經濟部也有推出碳估算工具，讓中小企業碳盤查輕鬆上手。

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開發金控則制定各項氣候變遷因應計劃，並推出氣候風險評估模型，協助中小企業強化氣候變遷韌性，希望透過金融影響力，加速產業低碳轉型。

「中小企業減碳調查」調查對象為實收資本額在新台幣1億元以下的中小企業，涵蓋製造業、批發零售業，以及服務業，透過線上問卷方式針對中小企業專業經理人進行調查，揭露中小企業對於凈零減碳及綠色轉型的看法，有效樣本共276份。（編輯：楊蘭軒）1111116