27家境內加密貨幣交易平台 去年營業稅額約12.8億

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（中央社記者范正祥台北16日電）立委今天質詢關注虛擬貨幣課稅問題，財政部長蘇建榮對此指出，目前國內27家交易平台，去年合計申報營業稅銷售額新台幣12.8億餘元，今年前8月銷售額則約7億餘元。

立法院財政委員會今天審查112年度中央政府總預算案有關賦稅署、台北國稅局、高雄國稅局、北區國稅局及所屬、中區國稅局及所屬、南區國稅局及所屬歲出預算部分等案，蘇建榮列席備詢。

國民黨立委賴士葆質詢時關注加密貨幣課稅問題。他質疑，「現在加密貨幣沒有人要管」，詢問財政部關於加密貨幣，是否課徵所得稅、遺產稅與贈與稅。蘇建榮答覆，加密貨幣屬「虛擬資產」，基本上，資產就是要課稅。

不過賴士葆質疑是否真的課得到稅。蘇建榮表示，國內的交易平台，基本上可以掌握；境外平台，財政部較難以掌握。

賴士葆也追問財政部，要求說明目前對於國內交易平台掌握的情形，每年進出有多少。蘇建榮答覆，它是實名制交易，目前國內總共有27家交易平台，去年合計申報營業稅銷售額12.8億餘元，今年前8月銷售額則約7億餘元。

台灣民眾黨立委張其祿質詢時也關注海外虛擬通貨交易所得，從技術層面質疑國稅局是否有辦法落實查調，建議要有準則。對此，蘇建榮說，如果是境外平台交易，就很難查核，但民眾申報時，就要提供相關資訊，財政部事後也會去查核。（編輯：潘羿菁）1111116