歐洲拚省電 元太看好電子紙戶外廣告看板商機

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（中央社記者潘智義台北17日電）電子紙廠元太科技董事長李政昊今天在線上法人說明會表示，俄烏戰爭後，俄國暫停主要管道供應歐洲天然氣，歐洲出現限電危機，看好當地戶外廣告看板改採用較省電的電子紙材料。

反制歐洲各國制裁，俄羅斯天然氣工業公司Gazprom以進行維護作業為由，暫停主要的北溪1號管線向德國輸送天然氣，造成歐洲能源危機，電價飆漲。

李政昊認為，歐洲國家因俄烏戰事造成缺電問題，連戶外廣告看板用電也受波及，因電子紙較液晶顯示器廣告看板具有明顯的省電優勢，可望開拓新商機。

元太近期規劃6條新產線，李政昊說明，前3條都可在今年底前陸續量產，第4條在明年第1季量產；但第5、6條新產線因位於新竹的新大樓，建物明年底完工，所以第5條產線預計2024年量產，第6條預計2025年量產。

另外，觀音新廠因從無到有，並非在既有廠區新建產線，考量通膨壓力下，材料成本較高，將待明年中或年底再評估何時量產。

元太今天發布財務數字，第3季單季合併營收為新台幣81.04億元，較去年同期大增84%，歸屬母公司淨利42.4億元，單季稅後每股盈餘3.72元。

元太今年前3季合併營收215.17億元，較去年同期成長67%，營業利益為66.2億元，較去年同期成長3.65倍，累計前3季營收為近11年同期新高，營業利益、淨利同步創下同期新高。（編輯：楊蘭軒）1111117