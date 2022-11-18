財長：促參法拚年底三讀通過 擴充案源提供公共服務

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（中央社記者張璦台北18日電）財政部長蘇建榮今天表示，他多年前擔任台北市財政局長時碰上五大弊案問題，當時促參案件相對變少，如今促參法修法有望在年底三讀通過，將實現法制完備、案源擴充，讓民眾享受更優質公共服務的願景。

有「促參奧斯卡」之稱的民間參與公共建設金擘獎第20屆頒獎典禮今天登場，行政院長蘇貞昌、財政部長蘇建榮、財政部次長莊翠雲、推動促參司長李建賢等人出席。

蘇貞昌致詞表示，促參法實施22年來，感謝民間相信政府，簽約超過1500案、投資金額逾新台幣9000億元，完成眾多重大建設，磨出一套公私協力，各方獲利，「讓台灣更美麗、更有力」的機制，實施過程中累積起來的經驗，好要更好、失敗的要記取教訓，不可重蹈覆徹。

蘇建榮致詞時表示，感謝蘇貞昌親臨典禮支持，金擘獎今年逢頒發20週年，20年是成年象徵、重要里程碑，感謝歷年得獎團隊，有這些團隊的努力，才讓民眾享受到更好、更優質的公共建設與服務。

今年促參法上路滿22年，蘇建榮說，記得自己數年前在台北市政府擔任財政局長，碰上五大弊案，「面對的衝擊，我想各位可能沒有比我感受還深」，五大弊案以後，促參案件相對變少，當時他在想，希望有一天能使促參相關法制更完備、擴充案源。

他表示，去年開始推動的促參法修法，今年底前有望三讀通過，正式進入促參2.0新紀元，完善促參機制，案源項目更多元，包含數位與綠能建設，民間參與方式不再侷限於BOT等，將新增政府有償取得公共服務機制。

蘇建榮說，期待促參2.0讓民間參與更踴躍，提升公共服務量能，達到「金擘促參，共好台灣」目標。

遠雄集團大巨蛋案、日勝生集團美河市案、富邦集團松菸文創園區案、鴻海集團三創園區案以及雙子星案，當年曾被台北市長柯文哲視為五大弊案，但之後改稱為五大案。（編輯：潘羿菁）1111118