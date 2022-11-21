神達加大投資東南亞 2大事業明年估成長兩位數

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北21日電）電腦設備廠神達投控今天舉辦法人說明會表示，為因應供應鏈區域化需求，未來一年將加大投資在東南亞的製造能力，以越南和泰國為主，明年東南亞產能占比上看1到2成。

展望明年，神達預估旗下2大事業體神雲科技及神達數位業績都將年增兩位數百分比，但仍要觀察通膨及升息等大環境變數影響。

神達今年前3季合併營收為新台幣352.05億元，年增7%；營業毛利37.4億元，年增17%；營業利益1.99億元，優於去年同期營業損失2800萬元；由於去年同期有處分土地的一次性收入，稅後淨利約96.43億元，年減16%；每股盈餘8.05元。

以事業體營收占比來看，今年前3季神達投控旗下負責雲端運算業務的神雲科技占79%，神達投控旗下負責車用電子及智慧物聯網業務的神達數位占13%，神達電腦占8%。

神達投控總經理何繼武表示，今年環境多變，堪稱perfect storm（完美風暴），今年2月俄烏戰爭開打，後續又發生中國動態清零及通膨，3個狀況很少發生在同一年，造成全球資金流動變化、供應鏈受阻，不管對經濟或民生都有非常大的影響。

他說，外在環境對神達營運造成一定影響，但神達今年以來業績仍維持成長；展望第4季，預期營收可以維持一定年增率，整體而言今年展望仍正面。雖然全球各國陸續解封，不過帶來的經濟成長、人員流動沒有外界預期的這麼快，因此2023年解封潮不會太熱，估計到2024年才會恢復2019年水準。

何繼武表示，2023年其實是比2022年更挑戰的一年，神達客戶並未集中在少數1到2家大公司，機會相對較多，且神達業務結合品牌與代工，能做到某種程度的槓桿與平衡。

針對產能規劃，何繼武指出，為因應全球區域化與客戶需求，神達過去主要生產基地包括中國、台灣和美國，未來一年會加強投資東南亞及印度等地，降低供應鏈斷鏈危機，這也是神達2023年資本支出主要方向之一。

神雲科技總經理林聰良說，今年第1季到第3季神雲營收逐季緩步上升，符合預期，第4季已經過一半，目前看來和預期相差不大。但現在整個大環境變數非常多，加上俄烏戰爭造成能源價格上漲，對部分生意造成短期影響，對今年第4季達成業績目標抱持審慎樂觀看法，預期明年業績可年增兩位數百分比。

神達數位總經理張樂羣說，今年整體大環境不佳，加上俄烏戰爭、通膨及升息等影響，神達數位的智慧交通產品線今年挑戰最大，部分產品由經銷商銷售，今年業績明顯衰退。另有產品直接出貨給車廠，今年因為疫情緩解、部分區域車款上市較多，業績有顯著成長。不過整體消費性相關產品今年業績仍衰退。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

針對商用產品，張樂羣指出，神達數位的智能工業產品線今年表現蠻好，多年來建立不錯的客戶組合，今年在北美市場有突破，在紐澳、歐洲也都呈現有機成長。智能車載資通訊產品線主要把行車紀錄器加上連網功能，提供駕駛安全應用，神達處於領先地位，扮演今年業績成長主要動能。

張樂羣預估，明年神達數位業績有機會年增10%以上，但仍要觀察外在變數的影響。（編輯：趙蔚蘭）1111121