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研調估今年遊戲市場收入年減4.3% 近15年首度衰退

2022/11/23 10:27
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（中央社記者吳家豪台北23日電）研調機構Newzoo觀察，過去2年疫情推升居家娛樂需求，全球遊戲市場收入遠優於預期，今年進入修正，預估全球遊戲市場收入將達1844億美元（約新台幣5.7兆元）、年減4.3%，為近15年來首度衰退。

Newzoo遊戲市場分析主管威曼（Tom Wijman）在官網發文分析，這項研究結果是根據超過150家公開發行遊戲公司的今年上半年財報。雖然看起來遊戲市場似乎進入衰退，但他提醒，2020到2022年全球遊戲市場創造的總收入比Newzoo在疫情前預估高出約430億美元。

從遊戲平台來看，Newzoo預估今年個人電腦（PC）遊戲市場營收將達405億美元、年增0.5%，在中國和日本地區仍持續成長。若再細分類別，瀏覽器類型的PC遊戲營收今年將年減16.7%至23億美元，下載版及盒裝版的PC遊戲營收今年將年增1.8%至382億美元。

手機遊戲方面，威曼指出，由於開發者追蹤廣告效果的廣告識別碼（IDFA）被移除，以及經濟壓力造成消費者可動用支出減少，今年手遊市場營收可能年減6.4%至922億美元。

Newzoo另預估遊戲主機市場今年營收將達518億美元、年減4.2%，主因缺少3A級遊戲大作推出。

展望未來，威曼說，近幾年疫情封城導致遊戲市場營收成長不穩定，不過未來數年前景仍看好，尤其遊戲主機市場受惠於PS5和Xbox用戶快速成長，有機會蓬勃發展，任天堂Switch新主機也可能在2024或2025年亮相。

Newzoo預估，全球遊戲市場營收將從2020年的1791億美元，成長到2025年的2112億美元，年複合成長率約3.4%。（編輯：張均懋）1111123

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