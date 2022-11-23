電子領軍金融補漲 台股穩守14600點

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（中央社記者賴言曦台北23日電）美股收高帶動台股早盤開高，站上14600點。盤面上，台積電、聯發科等權值股走勢震盪，金融類股表現不俗，坐擁軍工題材的和成早盤拉漲停。

至10時35分左右，加權指數來到14616點，上漲74.79點，漲幅0.51%，成交值新台幣959.72億元。

觀察盤面類股走勢，台積電開高震盪，盤中一度紅翻黑，低點落在488.5元，盤中在買氣支撐下重返490元。聯發科開高走低，低點落在711元，盤中重聚人氣，股價由黑翻紅。

鴻海22日宣布延聘台積電前共同營運長蔣尚義擔任鴻海半導體策略長，鴻海表示，將借重蔣尚義的專業，提供鴻海集團在全球半導體布建策略及技術指導。鴻海今天股價盤中高點至101.5元，漲幅1%。

非電子類股方面，金融類股盤中漲幅超過1%。貨櫃三雄長榮、陽明、萬海皆紅；坐擁軍工題材的和成早盤直奔漲停，漲停價16.7元；軍機概念股方面，晟田盤中漲幅超過7%，漢翔則震盪走低。

投顧法人分析，美股走揚帶動台股行情，部分電子股及金融類股有落後補漲效應，顯示指數行情正在輪動，後續要觀察美國11月通膨指數，以及聯邦準備理事會（Fed）升息狀況對台股的影響。（編輯：張均懋）1111123