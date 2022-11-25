視陽28日以每股168元上市 明年營運拚新高

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（中央社記者韓婷婷台北25日電）矽水膠隱形眼鏡專業製造商視陽將於11月28日以每股168元掛牌上市，為隱形眼鏡廠再添新兵，視陽111年前3季營收新台幣20.9億元、EPS 9.02元，前3季經營績效已超越去年一整年，再創歷史新高。

視陽表示，2023年成長動能將來自日本、中國、歐洲3大市場，其中歐洲全產品線到位，有機會攻較大的客戶。另外，包括散光片、老花片等都將在明年陸續推出上市，散光及老花片出廠價大約高於一般近視片3至5成，毛利率相對較高，明年營運續拚新高。

視陽主要從事拋棄式軟性隱形眼鏡研發、製造及銷售，近3年營收及獲利穩定成長，108年營收14.7億元、EPS 5.88元，110年營收為19.6億元、EPS 8.11元，111年前3季營收為20.9億元、EPS 9.02元，前3季經營績效已超越去年一整年，再創歷史新高。相對同業，視陽營業利益率及淨利率在今年前3季已位居台灣同業的前兩名。

視陽上市承銷案以競價拍賣及公開申購進行，競拍最高得標價格201元，競拍得標加權平均價格183.12元，約為競拍底價138.84元的1.32倍；此外，公開申購價為168元，總計吸引約15萬人參與申購，申購過程中凍結逾253億元資金且中籤率僅1.26%，顯示市場反應熱烈。

視陽表示，因隱形眼鏡屬於醫療器材，需有各類證照才能進入每個市場銷售，而各國對製造商的品質系統及產品認證，皆有嚴格要求且有逐步加嚴的趨勢，這對廠商的法規遵循造成一定的挑戰與資源負擔。針對近來困擾業界的歐盟最新法規MDR，視陽早已啟動作業，可順利在期限前完成MDR的換證。

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視陽已取得的產品證照包含歐洲、美國、加拿大、台灣、日本、中國大陸、韓國、澳洲及紐西蘭等國家或市場，可以為各區域客戶提供即時、專業的製造服務，客戶不需再花時間取證，形成競爭者進入障礙及競爭壁壘。

展望未來，視陽指出，隨著人們重度的使用各類3C產品，近視人口不斷成長，人口結構老化也導致眼睛老花視力問題，再加上彩色隱形眼鏡於亞洲地區的消費持續增加，根據Fortune Business Insights的調查報告預估，全球隱形眼鏡的市場規模將從111年99.4億美元成長到118年148億美元，年均複合成長率約5.9%。（編輯：趙蔚蘭）1111125