傳麥當勞中國股東擬收購26%股權 爭鮮：還在商議

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爭鮮證實與麥當勞中國股東、私募基金凱雷有接觸，但雙方目前針對合約內容還在商議中，暫時不便對外公布細節。圖為爭鮮迴轉壽司。（中央社檔案照片）

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（中央社記者江明晏台北29日電）市場傳出麥當勞中國股東、私募基金凱雷欲收購台灣最大迴轉壽司爭鮮26%股份。對此，爭鮮今天證實與凱雷有接觸，但雙方目前針對合約內容還在商議中，暫時不便對外公布細節。

爭鮮餐飲集團是發跡於台灣的跨國性餐飲品牌，董事長陳津秋於1996年創立，現為國內最大的迴轉壽司品牌，在中國、香港、新加坡、泰國都有設點，陳津秋也是爭鮮集團目前最大股東。

爭鮮餐飲集團深耕餐飲市場，積極拓展事業版圖，市場認為，凱雷看好爭鮮在台灣和其他亞洲市場的經營實力，爭鮮引進外部股東後，將能進一步壯大版圖。

爭鮮集團旗下有6個品牌，包括爭鮮迴轉壽司、爭鮮gogo、定食8、Magic Touch、Sushiplus等。爭鮮目前在亞洲有592家店，其中台灣仍是最大市場，共有277家店，中國大陸有157家、香港107家、新加坡30家、泰國21家，海外展店主要以爭鮮迴轉壽司為主。

爭鮮餐飲集團先前也公布調漲門市服務人員薪資及福利等，門市服務人員月薪最高達新台幣3萬5000元，較前期漲幅達9%；爭鮮集團旗下6個品牌，在台灣即將突破300家門市，預計釋出上千個工作機會。（編輯：潘羿菁）1111129