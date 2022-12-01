台積電衝鋒 指數漲逾200點攻15100點

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（中央社記者江明晏台北1日電）美聯準會暗示12月升息放緩，激勵美股飆漲，台股今天開盤躍上萬五關卡，台積電早盤漲18元至508元，半導體股強勢帶動指數一度大漲逾270點，而後拉回約漲200點，在15100點附近震盪。

美國聯準會（Fed）主席鮑爾示意12月將放慢升息步調，投資人歡騰下資金回流股市，美股拉尾盤，道瓊指數大漲737點且邁入牛市，標普500及那斯達克指數分別漲逾3%、4.4%。

台股今天開盤就躍上萬五關卡，以15059.92點開出，指數一度大漲272.83點，攻上15152.38點波段高點；台股自10月25日盤中下殺至12629.48點以來，指數已經大漲逾2600點。

至10時30分，台股加權指數上漲208.5點，至15088.05點，漲幅1.4%，成交量1656.84億元，代表中小型股票的櫃買指數盤中漲幅逾1.55%。

觀察類股表現，集中市場以半導體類股表現最為搶眼，上漲逾2.7%，觀光股勁揚逾2%，電子零組件股也上漲逾2%；上櫃股中半導體股勁揚3.4%，運輸股、電子股都大漲逾2%。

觀察權值股走勢，晶圓代工廠台積電開盤即跳空飛越500元關卡，早盤一度來到508元，創3個月來新高，上漲18元，漲幅3.47%；鴻海漲近2%、聯發科漲1.77%。

高價股中，大立光、信驊、旭隼、力旺四千金齊漲。ABF三雄盤中勁揚，欣興漲4.5%，南電大漲逾7%，景碩上漲逾5%。元宇宙概念股威盛、宏達電上漲逾2%；電源管理IC大漲矽力-KY、力智均飆上漲停。

台新投顧副總經理黃文清指出，台股今天開高走高，盤中雖逢高震盪，漲幅拉回，但主流股持續走強，半導體強勢續攻，原因就來自美國聯準會（Fed）主席鮑爾示意12月將放慢升息步調，更加確立這波漲幅的信心。（編輯：張均懋）1111201