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台灣水果拓展外銷 日本成最大市場取代中國
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群創：黑色星期五促銷達標 有助降庫存

2022/12/1 13:04（12/1 15:21 更新）
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面板廠群創光電總經理楊柱祥（右）1日在「2022台灣醫療科技展」表示，中國封控能否放鬆，對供應鏈來說是一個不確定因素，但黑色星期五等促銷量已達市場預期，雖然單價都是跳樓大拍賣，仍有助產業降低庫存。中央社記者潘智義攝 111年12月1日
面板廠群創光電總經理楊柱祥（右）1日在「2022台灣醫療科技展」表示，中國封控能否放鬆，對供應鏈來說是一個不確定因素，但黑色星期五等促銷量已達市場預期，雖然單價都是跳樓大拍賣，仍有助產業降低庫存。中央社記者潘智義攝 111年12月1日
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（中央社記者潘智義台北1日電）面板廠群創光電總經理楊柱祥今天表示，中國封控能否放鬆，對供應鏈來說是一個不確定因素，但黑色星期五等促銷量已達市場預期，雖然單價都是跳樓大拍賣，仍有助產業降低庫存。

楊柱祥在「2022台灣醫療科技展」受訪時指出，黑色星期五促銷活動效果顯現，對明年拉貨動能提升有幫助，算是小確幸，電視面板庫存已趨正常水位。

他認為，只要總體經濟往好的方向發展，疫情趨於穩定，供給沒大量增加，面板價格就會往上走；群創的稼動率採動態調整，如果中國穩住疫情，讓當地內需比較好，台灣與中國兩邊經貿活動正常，對面板業也就會比較好；反之，若總體經濟造成需求的弱化，這個問題不解決，面板價格還是不易上漲。

醫療事業部分，楊柱祥強調，顯示器的高分辨率、高解析度、高對比特別重要，可把病灶有效分析出來，已與國際醫療器械公司合作。

楊柱祥說，推出行動胸部X光技術，結合人工智慧（AI），可避免傳統X光片把骨頭、肌肉組織與肺部混在一起呈現的缺點，讓醫師可明確看清肺部X光，做出精準醫療。

他指出，肺癌是第一大癌症，早期發現治療有利治癒，群創旗下睿生光電推出雲嘉南澎湖偏遠地區胸部X光巡迴服務，計劃拍X光1萬例，目前已完成5000例。

他解釋，睿生光電看好行動醫療、精準醫療、寵物醫療，以及工業檢測。（編輯：趙蔚蘭）1111201

#楊柱祥
#睿生光電
#中國
楊柱祥
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