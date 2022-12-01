佳世達目標明年醫療事業營收成長30%

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（中央社記者韓婷婷台北1日電）明基佳世達集團長期耕耘智慧醫療、血液透析、醫療設備耗材與醫療服務4大領域，佳世達醫療器材事業群總經理楊宏培表示，今年集團醫療事業營收將突破新台幣200億元大關，展望明年，營收以年增30%為目標。

明基佳世達集團集結15家關係企業前進2022台灣醫療科技展，包括明基三豐以結合5G、智慧機器人、物聯網與AR、VR擴充實境技術來提供多樣化的智慧手術室解決方案，明基透析的全方位智慧透析解決方案、大江基因的基因風險疾病檢測與明基健康生活的智慧藥局等在展中亮相，積極搶攻精準醫療商機。

楊宏培表示，隨著科技不斷進步加上疫情推升，全球智慧醫療市場不斷成長，根據工研院產科國際所推估，2021年至2026年年複合成長率約為15.9%，市場規模將達到2760億美元。

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楊宏培表示，疫情催化加速全球醫療轉型浪潮，預防醫學與精準醫療等智慧醫療將成為醫療產品與服務的重大發展趨勢。明基佳世達醫療艦隊耕耘智慧醫療、血液透析、醫療設備耗材與醫療服務4大領域，受惠醫療大艦隊策略奏效，醫院營運穩健之外，醫材等相關營收自2017年至2022年成長5倍以上，今年也可望繳出佳績。

展望明年，楊宏培表示，隨著國境開放，海外市場需求回溫，業務推廣也將恢復正常軌道，將積極擴展4大領域規模、參與海內外展覽，快速整合放大醫療艦隊綜效，期望年度營收成長目標可達3成。（編輯：張均懋）1111201