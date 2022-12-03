泰山公司派市場派股權消長之際 公告處分全家股權

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（中央社記者潘智義台北3日電）泰山企業2日公告擬處分不超過4萬3500張全家股份，等同賣掉所持有50.1萬股全家股權的約87%。

老牌食品廠泰山去年改選，公司派詹家與市場派龍邦達成雙方共治默契，不過龍邦日前公告近3個月來加碼泰山股權，累積已達42.16%。時值股權發生重大變化的關鍵時刻，泰山卻公告擬處分全家便利商店股權，格外引人注目。

泰山在重大訊息說明，擬處分全家股權為活絡長期股權投資價值、提昇股東權益及改善財務結構，

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不過，泰山也指出，獨立董事杜英達在審計委員會及董事會表達因本案有太多空白授權，且處分案金額接近公司資本額的兩倍，應該適用公司法185條規定，所以反對此案。

泰山表示，關於處分投資全家股票案程序，經理部門諮詢，並由二外部獨立律師出具法律意見書，有上市公司處分有價證券實務案例佐證，允無適法性疑慮。審計委員會委員提議並經董事會討論後，針對交易數量、每股交易價格下限及授權處分期間做成決議，並無空白授權情事。（編輯：郭無患）1111203