核研所升遷報告涉抄襲 原能會：進行人工質化比對

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（中央社記者謝方娪台北3日電）原能會核能研究所爆出將碩博士論文包裝為研究報告申請晉升的人事升遷舞弊案，原能會今天說明，此案正進行人工質化比對中，待結果確認，會以最嚴格標準議處，且後續將全面檢視核研所內部升遷及考績評比辦法。

先前週刊披露，核研所內部吹哨者花2年時間蒐證比對，發現包括核研所所長、副所長在內，共31名主管把自己或他人的碩博士論文，重新包裝成5年內的職務研究報告申請晉升，與「不得重複發表」、「不得抄襲」規定完全不符；且吹哨者向原能會檢舉，身分遭到曝光。

行政院原子能委員會今天發布新聞稿說明，原能會自今年初受理陳情人具名檢舉核能研究所所長陳長盈等34人、共80篇論著疑違反核研所內部升遷規定事宜，由於事涉所屬機關首長層級，原能會持勿枉勿縱嚴謹態度，3日內籌組專案小組啟動調查，由主任秘書擔任內部調查小組召集人。

原能會指出，有3篇研究報告經初步檢視後確與被檢舉當事人碩、博士論文雷同，為求審慎並昭公信，原能會今年9月底找齊外部專家進行二次檢視。

原能會並租用美國知名比對系統進行80篇論文比對，目前已完成量化數據比對，但在比對過程中，發現核研所員工發表大部分為英文論著，無法與員工發表碩、博士論文中文版有比對結果，因此目前在進行人工質化比對，最後仍需由原能會籌組的學倫審查小組進行最後判定。

針對外傳吹哨者身分曝光，原能會強調非屬事實，由於此案查處結果事涉被檢舉人名聲及權益，查處過程僅小組成員及核研所人事單位知悉，除一方面針對研究報告逐一比對外，另一方面也需洽陳情人告知進度並釐清事證。

原能會強調，原能會一切安全管制工作以最嚴謹態度執行，研究工作要求所屬員工以最高標準進行研究，目前此案仍處調查階段，待結果確認，將以最嚴格標準要求並議處。

為避免此類情事再發生，原能會表示，後續將全面檢視核研所內部升遷及考績評比辦法，同時希望核研所內員工仍積極朝核能技術研發方向持續前進，不要受到此次事件影響。（編輯：趙蔚蘭）1111203