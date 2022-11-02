核研所爆人事升遷舞弊案 原能會：3篇雷同研究已下架

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾智怡台北2日電）原能會核能研究所爆出人事升遷舞弊案，原能會表示，年初便籌組專案小組啟動調查，經初步檢視，有3篇研究報告與被檢舉當事人碩博士論文雷同，已先行下架，另委請外部專家進行二次檢視，將依調查結果予以議處。

鏡週刊報導，內部吹哨者花2年時間蒐證比對，發現包括核研所所長、副所長在內，共31名主管把自己或他人的碩博士論文，重新包裝成5年內的職務研究報告申請晉升，與「不得重複發表」「不得抄襲」規定完全不符；且吹哨者向原能會檢舉，身分也遭曝光。

根據原能會發布的新聞稿內容，自今年初受理陳情人以具名方式檢舉核能研究所所長陳長盈等34人疑有不當升遷事宜，由於事涉所屬機關首長層級，主委謝曉星也在3日內籌組專案小組啟動調查，由主任秘書擔任內部調查小組召集人。

原能會表示，經半年來專案小組逐一比對34位核研所同仁與陳情者所提供的34篇論文升遷結果，其中有31篇研究報告，經查處後屬於「升遷日期較其博士學位取得為早」或是「雖升遷日期在學位取得後，但升遷著作並未引用其碩博士論文」。

以所長陳長盈為例，其於2012年所提的升遷著作為Strategy to optimize cathode operating conditions to improve the durability of a Direct Methanol Fuel Cell及Operation Characteristic Analysis of a Direct Methanol Fuel Cell System Using the Methanol Sensor-less Control Method等，與檢舉人所提供的碩士論文並無相關。

新聞稿指出，另有3篇研究報告，經初步檢視後，確定與被檢舉當事人碩博士論文雷同，為求審慎，已要求核研所於4月15日將上述3篇研究報告先行下架，但考量被檢舉人權益，目前已委請外部專家學者進行第二次檢視；後續將視第二次檢視結果出爐確認後，再依升遷及獎懲相關規定予以議處。

同時，為避免類此情事再發生，在調查進行中，原能會也在5月6日要求核研所修正晉升辦法，明文規定不得以碩博士論文或雷同內容作為提報晉升著作，並非報導所言未積極查辦。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

至於媒體報導陳情人自述吹哨者身分曝光，原能會澄清，此非事實，由於本案查處結果事涉被檢舉人名聲及權益甚巨，查處過程僅專案小組成員及核研所人事單位知悉，除一方面針對研究報告逐一比對外，另一方面也需洽陳情人告知進度並釐清事證，勿枉勿縱，以利周妥。

原能會強調，研究工作均要求同仁以最高標準進行研究，目前本案仍處調查階段，待結果確認，將以最嚴格標準要求並議處；另為避免類此情事再發生，後續將全面檢視核研所內部升遷及考績評比辦法，讓研究報告能夠公開透明供外界檢視，以鼓勵同仁積極朝核能技術研發方向持續前進。（編輯：郭無患）1111102