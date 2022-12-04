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財政部統一發票盃路跑 募逾72萬張發票捐社福團體

2022/12/4 12:45（12/4 13:01 更新）
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「財政部111年統一發票盃暨國民法官新制路跑活動」4日在台南市登場，財政部長蘇建榮（右2）、合庫金控董事長雷仲達（左1）、台南市長黃偉哲（右1）等人出席。中央社記者張璦攝 111年12月4日
「財政部111年統一發票盃暨國民法官新制路跑活動」4日在台南市登場，財政部長蘇建榮（右2）、合庫金控董事長雷仲達（左1）、台南市長黃偉哲（右1）等人出席。中央社記者張璦攝 111年12月4日
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（中央社記者張璦台北4日電）統一發票盃暨國民法官新制路跑今天登場，活動募集到逾72萬8000張發票，財政部長蘇建榮表示，所募發票將全數捐給台南市等地社福團體，同時，為響應節能減碳，他鼓勵民眾消費時，多索取雲端發票。

由財政部、合庫金控共同主辦的「財政部111年統一發票盃暨國民法官新制路跑活動」，今天清晨在台南市政府西側廣場及西拉雅廣場熱鬧開跑，蘇建榮、司法院院長許宗力、合庫金控董事長雷仲達、台南市長黃偉哲等人出席為活動鳴槍，與現場民眾熱情互動。

蘇建榮致詞時表示，統一發票盃路跑活動今年邁入第13年，結合司法院一起為明年正式上路的國民法官新制起跑，具有特別意義，主題「愛心FUN雲端 國民法官GO」，一方面推廣雲端發票、一方面希望民眾對國民法官制度有更多認識。

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蘇建榮指出，今天路跑除3K休閒組外，還有21K半馬組及12K挑戰組，吸引民眾熱烈報名，活動募集到的統一發票，都將捐給社福團體。

財政部南區國稅局表示，在財政部暨所屬單位、司法院、合庫金控等共同努力，及跑者的熱情參與發揮愛心之下，共募集發票72萬8178張，全數捐贈「社團法人台南市癲癇之友協會」、「社團法人台南市智障者福利家長協進會」、「社團法人台南市火炬勵進會」、「社團法人台灣黃絲帶愛網關懷協會」及其他各地等20個社福團體。（編輯：楊凱翔）1111204

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