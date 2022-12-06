公股銀行築起詐騙防火牆 2年攔下7.5億詐欺金流

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（中央社記者張璦台北6日電）財政部指出，轄下公股銀行在民國109年度及110年度，分別攔下745件、831件詐騙案，金額分別為新台幣3.36億餘元、4.13億餘元，有效防止民眾受騙，協助維護金融秩序安定。

財政部長蘇建榮明天將針對「阻斷詐欺金流，跨部會施政整合、規劃與執行成效檢討」赴立法院財委會進行專題報告，報告今天率先出爐。

財政部在報告中指出，轄下公股銀行辦理客戶開立帳戶及匯款等交易，都是依據洗錢防制法、金融機構防制洗錢辦法、存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常交易管理辦法等相關法令辦理，加強帳戶管理、積極配合聯防，並遏止洗錢及對恐怖活動、組織、分子的資助行為。

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財政部表示，公股銀行落實帳戶及資金作業管理，並啟動臨櫃關懷提問，即時通報警察機關，於109年度及110年度，分別攔阻745件、831件詐騙案，金額分別為3.36億餘元、4.13億餘元，有效防止民眾受騙，協助維護金融秩序安定。

財政部指出，基於股權管理機關立場，財政部將繼續督導公股金融事業遵循金融監督管理委員會等主管機關相關法規，及銀行公會所定防範人頭帳戶範本等，強化確認客戶身分的風險控管，防杜異常帳戶開立及詐欺洗錢等不法行為，以阻斷詐欺金流，落實責任金融。（編輯：潘羿菁）1111206