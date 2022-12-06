錸德集團多元轉型抗經濟逆風 盼一年比一年好

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（中央社記者韓婷婷台北6日電）錸德集團近幾年積極多元轉型，發展能源儲存與半導體等領域，在光碟本業上則透過提升庫存周轉增加現金流，並聚焦高階商業用儲存產品，推升今年第2季及第3季無畏經濟逆風，連兩季獲利，期望明年有更好的成績。

錸德今天舉行線上法人說明會，錸德集團近幾年在光碟核心技術下，延伸發展儲存事業、微結構事業及健康事業，其中儲存事業涵蓋資訊儲存及能源儲存，微結構事業包括：顯示、光學、半導體及PCB產業應用微結構製品，健康事業則以智慧醫療器材及娛樂文創為主，成果已開始顯現。

錸德表示，今年以來整體營運現金流已轉正，為集團轉型增添助力；在光碟本業上，透過提升庫存周轉率增加現金流能力，檢視第3季財報，製成品存貨僅新台幣5.18億元、前3季現金淨流入約3.25億元，加上2005年於越南設廠，擁有全球生產成本最低的優勢，配合關稅優勢，有助於光碟生產銷售與原物料上的競爭力。

在太陽能事業部分，錸德表示，除了延續原本分散式電場的經營與拓展外，今年完成從EPC、電場營運、維運一條龍的整合，以及第一類電業公司的申設。

在儲能事業上，電池產業統籌由錸寶做整體性規劃，在過去不斷電系統（UPS）及儲能電池模組的生產基礎上，逐漸納入消費性電池模組、小型動力電池模組等版圖，估計每季約可貢獻5億至6億元的營收，並且也已做好跨入儲能自動頻率控制（AFC）營運模式的準備，隨著台灣儲能需求日益殷切，可望搭上能源成長的列車。

精微部分則專攻半導體製具領域，已有不錯斬獲，IC封裝電鑄鋼板市占率約65%、蝕刻鋼板約50%、IC載板約25%，年底將推出雷射鋼板擴大市佔。

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至於健康文創娛樂部分，積極與市政府文化局推展老房子計畫，繼陽明山美軍俱樂部與草山小鎮成功案例，既使在疫情期間都還保有相對不錯獲利表現，今年度再拓展金華街「錦町」新案，以新台幣2億元投入百年歷史建築「錦町日式宿舍群」修復再利用工程，預計近期動工，挑戰2023年底商轉。

日照部分，直營據點全台已經有5間日照中心，日本有5間；授權加盟12間，未來將持續拓展新點。長照部分目前與日本博悠會策略結盟，於日本地區建立住宿的養護據點共17處、600床。錸德指出，未來期望能將日本的長照模式及經驗帶回台灣拓展新據點。（編輯：楊凱翔）1111206