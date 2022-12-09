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電動機車購置補助再推4年 每輛最多7000元

2022/12/9 17:54（12/9 18:03 更新）
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圖為台北士林一處電動機車換電站。（中央社檔案照片）
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（中央社記者鄭鴻達台北9日電）經濟部今天宣布，行政院已核定新一期「電動機車產業環境加值補助計畫」，將於112年至115年投入新台幣58.85億元經費推動三大項目，包括機車行轉型、延續電動機車購置補助，以及設置充換電設施。

經濟部透過新聞稿指出，在行政院副院長沈榮津與經濟部廣徵機車行公會、車輛公會等各界意見後，經濟部提出新一期「電動機車產業環境加值補助計畫」，獲得行政院長蘇貞昌的支持及核定。

經濟部表示，新一期的計畫，著重推動運輸部門朝向淨零碳排與運具電氣化的政策重點，將在112年至115年4年期間，投入58.85億元經費來推動機車行轉型、電動機車補助及設置充換電設施。

經濟部說明，第一，新一期推動計畫納入機車行轉型，對於已上過政府辦理培訓課程的機車行，政府補助購買電動機車試乘車，每家補助上限6萬元，維修保養工具補助則為每家上限5萬元。

第二，在購置電動機車補助的部分，補助金額維持重型及輕型等級為每輛7000元，小型輕型等級為每輛5100元，採用國產電池芯也維持加碼補助3000元；第三，延續前期補助業者設置充換電站，並引導業者往非六都進行設置。

經濟部也指出，經濟部長王美花今天接見台灣智慧移動產業協會（SMAT）10位代表，該會向王美花表達期盼政府維持產業政策穩定，也願與政府攜手推動電動機車產業的意見。

經濟部說明，王美花在會中回應時，也將此消息向業者告知並說明，並同時正面表達政府政策將延續既有措施，希望與會協會代表及各界，與政府共同推動淨零碳排政策。

經濟部統計，在107年至111年期間，已累計補助民眾購車逾50萬輛電動機車，並補助業者設置充換電站3551站，並同時推動機車行實質轉型，提供相關培訓課程，累計至今年已有超過7000家車行取得證書。（編輯：林興盟）1111209

#電動機車
#行政院
#經濟部
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