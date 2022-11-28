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謝國樑電動機車補助 經濟部：地方政府需自編預算

2022/11/28 14:27（11/28 15:27 更新）
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經濟部28日說明，補助民眾購買電動機車是全國一致性；單一地方政府要加碼，都是自行編列預算支應。圖為民眾在台北市文山區一處加油站換電站更換電動機車電池。（中央社檔案照片）
經濟部28日說明，補助民眾購買電動機車是全國一致性；單一地方政府要加碼，都是自行編列預算支應。圖為民眾在台北市文山區一處加油站換電站更換電動機車電池。（中央社檔案照片）
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（中央社記者曾智怡台北28日電）基隆市長當選人謝國樑辦公室指出，其「青年電動機車計畫」補助來源是經濟部工業局。經濟部說明，補助民眾購買電動機車是全國一致性、每輛新台幣7000元，不分縣市別；單一地方政府要加碼，都是自行編列預算支應。

謝國樑選前提出「青年電動機車」政見，預計4年打造5萬台電動機車，首批適用民國78年至92年出生基隆市民，資格需連續5年達成4小時公益回饋。他規劃基隆青年電動機車每台由基隆市政府補助3萬元，並向中央爭取1萬元補助，每月交貨1000台，種類除了Gogoro，還有光陽、宏佳騰等廠牌，將綜合評估多方比價。

謝國樑辦公室發言人余治明今天表示，一定實現青年電動機車計畫，但補助來源是經濟部工業局、行政院環境保護署及地方政府環保局。

對此，經濟部說明，目前經濟部補助民眾購買電動機車為全國一致性、每輛7000元，不分縣市別，並沒有單獨針對單一縣市的補助；相關預算若單一地方政府需自行加碼，都是地方政府自行編列預算支應，與經濟部全國一致性補助經費無關。

經濟部另解釋，除民眾購買電動機車補助外，在補助私人公司行號購買電動機車作為業務使用上，也是每輛7000元，同樣為全國補助金額一致；至於在共享租賃（如威摩wemo、和雲租車、Goshare）的用途上，補助金額則是減半、每輛3500元。

謝國樑告訴媒體，「請大家給我一點時間」，讓他穩健落實這項政策。（編輯：蘇志宗）1111128

#謝國樑
#電動機車
#經濟部
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