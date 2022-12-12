陳盛沺：龜山舊廠轉做物流中心 每年都可實質獲利

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義桃園12日電）聲寶集團總裁陳盛沺今天表示，龜山舊廠約4萬坪土地原規劃為科技園區，若要申請過關，還要捐地，時間拖太長，不如先做物流中心，兩年內就可完成，每年都可帶來實質獲利。

陳盛沺在新產品發表會指出，舊廠區陸續開發，冰箱產線在明年第4季轉到台南廠後，舊廠產線就全數搬出，物流中心每年的獲利貢獻度相當高。

他說，先前因疫情造成晶片短缺，但家電業影響其實還好，現在產業界可能比較擔心晶片產能過剩的問題。

另外，美國抵制中國，加上俄烏戰爭帶動石油、基本材料上漲，衍生通膨壓力，現階段狀況可望好轉，世界經濟應往好的方向走。

聲寶總經理許經朝表示，9月龜山廠產能移到台南廠，新廠有較好的產品測試條件，看好人工智慧物聯網（AIoT）產品帶動營收。

他指出，第4季因整體景氣稍差，業績有稍差一點，但明年第1季有節能補助，可望帶動營收成長，透過節能補助，一台約新台幣2萬元冰箱大約只要1萬5000元。

另外，去年底有5倍券，帶動聲寶今年1月營收突破10億元，基期高，但仍力求明年第1季表現勝今年第4季。

陳盛沺建議，鼓勵台商回台，雖然人工高，但也可克服，不必非要去越南、美國，希望把台灣建設好，兩岸關係緩和。

他強調，台灣要與中國和平相處，壯大台灣，才有機會在國際間生存，政府應支持傳統產業，像政府買一架戰鬥機的錢就可養活不少傳統產業，不要只關注半導體產業，因為他們用人少、使用資源多；但傳產業員工多，更需要照顧。（編輯：張均懋）1111212