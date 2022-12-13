瑩碩多軌並進 樂觀看明年成長動能

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（中央社記者韓婷婷台北13日電）藥物傳輸技術開發商瑩碩生技今天舉行法人說明會，針對明年展望，瑩碩表示，明年將採多角化策略，推進藥品銷售、代工與國內外合作案等三大業務的持續成長，樂觀看待明年整體營運表現將優於今年。

瑩碩總經理顏麟權表示，瑩碩在中國大陸有9個合作案持續進行中，其中技術授權或合作的部分有3個品項已送件申請藥證審查；而瑩碩自有產品也有1項已送件申請藥證審查。依中國審批時程推估，可望於今年底、明年初取得首張中國藥證。

瑩碩財務長陳志賢表示，今年上半年受疫情影響，藥品銷售不如預期、代工客戶因藥證轉換遞延訂單、稼動率減少，以及持續投入研發費用致使出現虧損。預期集團營運谷底已過，隨著國內外合作案綜效顯現、主力代工客戶訂單回溫並增加品項，以及海外市場加速取證上市，明年營運表現可望優於今年。

陳志賢指出，下半年受惠取得新品藥證、國內外合作案順利簽約與認列階段里程碑金，加上主力代工客戶訂單回籠，帶動營運明顯回升，累計7月至11月合併營收新台幣4.16億元，年增37%；前11月合併營收7.86億元，創下歷年同期次高，年增12%。

展望明年，瑩碩表示，將採多角化策略推進藥品銷售、代工與國內外合作案等三大業務的持續成長，其中，在集團藥品銷售部分，本身會繼續投入相關研發費用，加快取證速度與上市藥證數量；子公司泰和碩則規劃引進符合市場需求的新產品，包括自費藥品、健康食品等，藉優化產品組合，提升毛利率並逐步達經濟規模。

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顏麟權表示，隨著中國鬆綁封控措施，明年將重新爭取新技術授權機會，搶攻當地未被滿足的困難學名藥劑型開發商機。他指出，中國的一致性評價，要求所有學名藥都要重做生物等效性試驗（BE），杜絕造假以保障藥品的安全與有效性，但中國欠缺劑型開發的技術與經驗，是瑩碩的大好機會，估計市場規模約100億元人民幣。

顏麟權表示，除中國以外，瑩碩在日本與韓國市場，也分別有4個與2個品項的受託開發案洽談中，預計明年可進入簽約階段。而在東南亞市場也有6個合作案進行中，其中腎科用藥已於今年順利在泰國、菲律賓成功取證，預計明年開始出貨。布局多年的海外藥證市場，明年可望迎來豐收一年。（編輯：楊蘭軒）1111213