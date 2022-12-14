大宇資積極轉型 聚焦單機遊戲拓展海外市場

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（中央社記者韓婷婷台北14日電）中國遊戲市場針對外來遊戲已多年未審核新版號，大宇資訊董事長凃俊光以「寸草不生」形容，面臨大環境激烈競爭，凃俊光表示，積極轉型外，避開手遊及網遊，大宇資以單機遊戲為主，並走向全球市場。

凃俊光表示，大陸遊戲業不僅是競爭激烈，可說是寸草不生，大宇資有個遊戲版號申請，已經4年多了還下不來，儘管是內版也一樣很辛苦，迫使中國遊戲廠只能積極擴展海外市場，可想而知，台灣是他們的第一站，也讓台灣遊戲市場競爭更激烈。

面臨嚴峻的大環境，凃俊光指出，近幾年大宇資也持續尋求轉型的機會。遊戲本業部分，近年研發都以「單機」遊戲為主，目前大宇資擁有7個研發團隊，員工數超過200位，預計明年會以每2個月推出1款新遊戲的速度，鎖定全球平台發行，凃俊光說，大宇資自行研發的單機遊戲很少虧損。

大宇資看好資安市場發展，今年4月斥資新台幣2.01億元人主安瑞，持股44%，第3季因認列子公司虧損導致單季虧損，大宇資表示，第4季虧損將收斂，目前來看，印度市場會穩定獲利，歐洲則持續耕耘中，目前客戶群涵蓋非洲、埃及、肯亞、阿爾及利亞市場。

大宇資表示，安瑞預計第4季將處分子公司，將虧損包袱砍掉。除了東南亞及非洲市場有新斬獲外，積極切入雲端saas服務，預計明年上半年就有機會轉虧為盈。

展望後勢，大宇資表示，隨著轉投資虧損包袱改善，加上中國地區仙劍奇俠傳IP約有新台幣6億元的獲利認列，整體營運將轉虧為盈，明年將推出超過6款新遊戲，本業獲利將優於今年。（編輯：楊蘭軒）1111214