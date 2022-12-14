打破末日黃花印象 台灣微軟：10年轉型專注3件事

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（中央社記者張建中台北2022年12月14日電）台灣微軟總經理卞志祥今天表示，微軟曾是外界眼中的「末日黃花」，不過近年市值巨幅起飛，去年底更達2兆美元規模，微軟歷經10年轉型做了3件事，包括跨入雲端、擁抱開放及技術深植產業應用。

台杉投資今天舉辦科技投資高峰會，以「下世代科技與新機遇」為主題。會中邀請卞志祥演講「科技顛覆產業開創未來新契機」。

卞志祥說明微軟過去10年的轉型與改變，他表示，微軟創立於1975年，當2003年產業泡沫，微軟陷入「青黃不接」、「進退失據」窘境，外界認為微軟是「末日黃花」。

卞志祥說，執行長納德拉（Satya Nadella）於2014年上任後，發給微軟每一名員工一句話「所處產業不承認傳統，只尊重創新，並且要把創新精神帶到全世界每個人、每家公司跟每個產業」。

隨著全球科技起飛，加速數位轉型，微軟重回舞台，卞志祥表示，微軟市值巨幅起飛，去年底達到2兆美元規模。他說，微軟做了3件事，第1是跨入雲端；第2是完全拋棄自我中心，擁抱開放；第3是將微軟技術從套裝平台軟體深植產業應用。

卞志祥表示，微軟賦能員工創造更多協作與創新，改變與客戶互動模式，優化生產、製造，到供應鏈每個環節流程，以降低成本，破壞式創新、創造新服務，改變原有產業遊戲規則、顛覆產業達到彎道超車。

卞志祥指出，元宇宙、電動車、通訊及太空計畫是微軟積極發展的4大技術，微軟將台灣視為是人才與亞太科技的樞紐，近年大力投資台灣，陸續成立物聯網創新中心、AI研發中心、新創加速器、雲端資料中心、物聯網卓越中心、金融生態圈與產業聯盟。

他說，微軟今年發展醫療雲、永續雲及綠色金融，未來將持續深耕產業，既垂直深化又水平擴張，朝永續發展，而數位轉型勢在必行。

台杉投資董事長吳榮義表示，台杉投資成立於2017年，非常努力投資於新世代技術以及生技產業，並為台灣與美國、日本、東歐市場技術連結，相信未來一定會有更進一步的發展。

原本計劃出席活動的國發會主委龔明鑫因另有行程缺席。國際半導體產業協會（SEMI）全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸透過預錄影片說，隨著外在環境變化越來越劇烈，要維持自身創新動能，才能確保無可取代的全球競爭力與未來發展。

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曹世綸表示，半導體以及科技產業發展與成長，都是透過大型成熟企業與具高度彈性以及創新動能的新創企業共同達到的成果。

他說，半導體產業希望維持下一個世代全球競爭力，如果能得到更多新創企業的助力，將會是如虎添翼。SEMI因此與台杉投資一起共同攜手集結新創企業，希望能幫助新創企業站在巨人肩膀上前進全世界，同時半導體大廠透過新創企業持續注入創新動能，強化全球競爭力。（編輯：潘羿菁）1111214