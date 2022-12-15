立委籲補稅應將心比心 蘇建榮：盡量減緩民眾負擔

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者范正祥台北15日電）國民黨立委李貴敏今天質詢時，希望國稅局對於沒有收入的民眾，不要因為補稅要去借錢。財政部長蘇建榮表示，他任內都交代各地區國稅局一定要愛心辦稅，協助民眾能夠符合稅法規定，盡量減緩民眾繳稅的負擔。

立法院財政委員會今天審查民國112年中央政府總預算案有關財政部賦稅署、台北國稅局、高雄國稅局、北區國稅局及所屬、中區國稅局及所屬、南區國稅局及所屬歲出預算部分。

李貴敏質詢時呼籲，希望國稅局與稅務人員將心比心，對於特別是沒有收入的民眾，不要為了稅務獎勵金，就讓民眾備感壓力甚至要借錢去補國稅局認為的課徵。

蘇建榮表示，稅務獎勵金與查稅、查多少，完全沒有關係，主要是鼓勵在稅務行政上認真的人員。

他也提及，其他機關也有類似性質的獎勵金，就財政部了解，行政院人事行政總處和考試院銓敘部也關注獎勵金法制化的問題，並在進行相關的研議。

至於李貴敏質詢時舉例如果遇有民眾沒有現金繳稅而必須靠處理財產才能繳稅的情況，蘇建榮也指出，這次稅捐稽徵法修正，已經有很多管道，譬如延期分期繳納，不行的話，也可以提供相當擔保或相關措施，盡量減緩民眾繳稅的負擔。

蘇建榮說，國稅局的態度是協助民眾能夠符合稅法的規定，而不是強制要求民眾怎麼做。

蘇建榮表示，他任內都交代各地區國稅局一定要愛心辦稅，從愛心出發點，幫助民眾完成納稅。（編輯：蘇志宗）1111215