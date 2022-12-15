華碩與自由系統合作 拓展商用服務布局

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（中央社記者吳家豪台北15日電）電腦品牌廠華碩今天宣布與自由系統公司合作，將託管服務、雲端應用、資訊安全和用戶端管理整合為「裝置即服務（DaaS）」，藉此彌補企業跨領域的技術人力空缺，提高資訊管理效率。

華碩電腦全球副總裁林宗樑透過新聞稿說，商用電腦市場已經不只是純硬體規格比較，企業端用戶也逐漸重視使用體驗、資安問題及軟體服務等加值服務。華碩與自由系統合作，可即時解決商用客戶辦公服務需求。

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華碩聯合科技系統事業總經理廖逸翔表示，商用電腦市場情勢看漲，企業對於IT資源需求加深，不過相關成本逐年攀升。華碩將透過自由系統的訂閱制託管經驗與維運技術，結合軟硬體、韌體及服務綁定，為華碩DaaS商務市場帶來嶄新機會。

自由系統執行長俞伯翰指出，託管服務的運作本質為不受地點限制，賦予DaaS商業模式更大彈性，能快速複製到全球市場。雙方成軍後將驗證此商業模式，第一步瞄準資通訊需求與商機飛速成長的東南亞市場，可望於2023年展開新的里程碑。（編輯：楊凱翔）1111215