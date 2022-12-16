台股收跌 法人：可留意集團股與投信作帳行情

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（中央社記者潘智義台北16日電）美國經濟衰退疑慮造成美股重挫，台股跟著連動，今天大跌205.58點。法人認為，先前漲多的台股近來出現盤整，大型股不易有表現空間，年底前集團、投信作帳相關股票仍可留意。

加權指數終場收在14528.55點，下跌205.58點，跌幅1.4%，成交值新台幣2974.88億元，加計盤後交易約3031.02億元，8大類股僅泥窯類股收紅；至於週線則收黑，週線連2黑，本週下跌176.88點。

萬寶投顧董事長朱成志接受電訪表示，美股重挫主要是反映經濟衰退的疑慮，衰退程度將決定股市後續表現，因此，明年中國解封後的經濟表現有機會成為焦點，只是不容易評估明年中國經濟能比今年好多少，其中關鍵還是在疫情發展，以及中國疫情解封的程度。

他認為，盤勢走向多元，集團股有儲能、節能題材；台股漲多回檔，即便短線有下跌壓力，卻也能呈現輪動格局。

群益投顧副總裁曾炎裕接受電訪指出，對短線指數看法審慎，但年底本土資金進場，傳統的投信作帳行情仍然可以留意，科技股稍作休息之際，具題材中小型股易有表現空間。（編輯：楊凱翔）1111216