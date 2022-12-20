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數位金融供應商偉康12/21起競拍 明年1/11上櫃

2022/12/20 10:05
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（中央社記者吳家豪台北20日電）數位金融解決方案供應商偉康科技預計明年1月11日掛牌上櫃，為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行新股1300張，其中886張採競價拍賣，將從12月21日起展開競價拍賣投標，競拍底價為每股48.33元。

偉康競拍期間自今年12月21日起至23日，預計於12月27日開標，並於12月29日至明年1月3日辦理公開申購。

偉康資本額約新台幣1.3億元，主要提供數位金融與數位身分SaaS（軟體即服務）解決方案，協助金融業數位轉型，金融業營收占比約8成，國內7成銀行為偉康長期合作夥伴。

近年因疫情影響，數位金融浪潮與資安需求大增，偉康2020年與2021年稅後淨利分別為4322萬元與6587萬元，連續2年創歷史新高。今年前3季營收約3.6億元，年增21.4%；稅後淨利4077萬元，年增13.7%；每股盈餘3.14元。

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由於數位金融與數位身分是大趨勢，偉康陸續獲得新加坡和通創投和原相科技入股，著眼數位金融與數位身分策略布局發展。

偉康發布新聞稿指出，近來數位身分資安議題受到各行各業高度重視，加上蘋果、微軟、Google宣布1年內進入「無密碼時代」，FIDO（線上快速身分驗證服務）市場即將迎來高速成長爆發期，偉康受惠於此波數位身分商機，客戶將從金融業延伸跨入所有產業，並將開拓東南亞市場，為未來成長注入新動能。（編輯：趙蔚蘭）1111220

#偉康
#微軟
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