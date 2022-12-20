投保中心解任董事訴訟遭駁 群聯潘健成盼紛擾平息

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（中央社記者張建中新竹20日電）群聯105年發生財報事件，投保中心向法院訴請裁判解任前董事長潘健成的董事職務。新竹地方法院及台灣高等法院接連駁回投保中心之訴。潘健成表示，希望紛擾能早日止息。

投保中心於108年依證券投資人及期貨交易人保護法第10條之1第1項第2款，主張潘健成有不適宜擔任群聯董事之情事，向法院訴請裁判解任其董事職務。

新竹地方法院於111年2月18日宣判，駁回投保中心之訴，投保中心不服判決結果，上訴台灣高等法院。台灣高等法院今天宣判，駁回投保中心之訴。

潘健成透過新聞稿表示，尊重台灣高等法院的判決結果，並感到欣慰，籲請投保中心尊重法院的裁判，早日止息已持續數年的紛擾。

潘健成說，他是群聯最大個人股東，將持續善盡董事會賦予的執行長責任與義務，追求群聯與股東的最大長期效益。

群聯強調，營運、財務均維持正常，將持續專注研發擴大市占。經營團隊及員工將共同努力，朝向年營收新台幣1000億元目標邁進。（編輯：潘羿菁）1111220