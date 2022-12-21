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國賓飯店活化資產 北高據點重建結合豪宅

2022/12/21 18:50
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（中央社記者江明晏台北21日電）國賓飯店近年積極活化旗下資產，台北國賓、高雄國賓陸續申請危老重建，並結合豪宅推案。國賓指出，改建過程營收雖會減少，但成本也會降，而台北國賓餐飲遷移後營運續旺。

國賓飯店今天舉行法人說明會，受惠疫情趨緩，國賓2022年第3季歸屬母公司稅後淨利新台幣0.82億元、每股盈餘0.23元，雙創近2年高點；累計前3季歸屬母公司稅後淨利0.87億元、每股盈餘0.24元，較去年同期轉盈。

國境解封後，飯店觀光業者迎來商機，國賓為提升資產使用價值，近年積極活化旗下資產，台北國賓今年10月中旬啟動危老改建，高雄國賓也將申請危老改建，預計營業至明年1月31日。新竹國賓則在4月將土地建物出售給全球人壽，並售後回租20年繼續經營。

國賓餐飲事業群總經理李元琦今天表示，台北國賓部分餐飲業務已移至富邦遼寧大樓，於10月15日重新開幕，總營業面積約近1000坪，約本館規模的1/3；迄今營運暢旺，其中A Cut牛排館訂位滿到1、2個月後，中餐廳宴會廳訂位已滿到明年1月。

國賓飯店先前宣布，與株式會社PALACE HOTEL於日本東京皇宮酒店內簽署委託經營管理合約，未來台北國賓飯店重建後，將以全新共同品牌「國賓皇宮酒店」於2028年開業。

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國賓首席顧問林興國今天說明，台北國賓規畫改建為1棟飯店、1棟分為前後棟的豪宅，住宅規畫共72戶，分為95、105、125坪，飯店則預計設有116間客房，餐飲營運面積約3000坪，和先前規模相當；高雄國賓則將重新打造為飯店及飯店式服務豪宅，預計2024年推出。

國賓發言人何仲仁表示，台北國賓、高雄國賓相繼改建，未來營收減少是一定的過程，但成本也減少，朝最適化的經營方向發展。（編輯：楊凱翔）1111221

#高雄國賓
#台北國賓飯店
#何仲仁
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